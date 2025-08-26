Inicia juicio en contra de Cardi B por agresión civil en 2018

Es martes comenzó el juicio contra Cardi B por una demanda de agresión civil a una exguardia de seguridad.

Emani Ellis afirmó que Cardi la agredió en un consultorio médico en 2018, cuando la rapera estaba embarazada de cuatro meses de su primera hija.

La mujer alega que la rapera de origen dominicano la agredió, le escupió y le gritó insultos raciales en Beverly Hills.

Según publica Page Six, la demandante dijo que se acercó a la artista con un teléfono y esta se molestó porque pensó que la estaba grabando, sin embargo, la mujer niega que haya estado tomándole fotos y videos a Cardi.

"Después de que me escuchó decir su nombre, se dio la vuelta y lo primero que salió de su boca fue... '¿Por qué diablos le dices a la gente que me ves?'", publicó Law and Crime.

La demandante añadió: “Traté de calmarla y asegurarle que no le había dicho a nadie que la había visto, y ella se molestó muchísimo”

"Pero según la defensa de Cardi, no hubo ningún altercado físico, sino un altercado verbal de 60 a 90 segundos sin violencia física", dijo el colaborador legal de ABC News, Brian Buckmire.

Cardi B está acusada de agresión con lesiones, angustia emocional intencional, negligencia y privación ilegal de la libertad. Debido que es caso civil, la demandante reclama una indemnización por daños y perjuicios.