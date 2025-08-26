La Chilindrina fue hospitalizada de emergencia

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conocida por su personaje de "La Chilindrina" en la serie de televisión "El Chavo del 8", tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

Según TV Notas, la artista se vio afectada por complicaciones neurológicas, pero ya se encuentra en su casa. Se determinó que sufrió bajos niveles de sodio y síntomas de trastornos emocionales como ansiedad.

"A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien", afirmó su hija Verónica Fernández a la revista. "Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar".

No es la primera vez que el estado de salud de "La Chilindrina" causa preocupación. Hace un mes, presentó dificultades para expresarse con fluidez durante una entrevista en Perú.

También padeció depresión tras la muerte en 2019 de su esposo Gabriel Fernández, con quien estuvo casada 48 años.

"No sabía qué iba a ser de mí. Me la pasaba acostada nada más. Llegó un día en que me desperté y dije ‘¿Quién es ese cadáver que está ahí, en frente mío?’. Baje diez kilos, me levantaba y me ponía a temblar", indicó en ese momento.