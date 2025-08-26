Carlos de la Mota y Laura Pérez Rojas reciben a Montserrat, su segunda hija

El actor y embajador de los Países Bajos Carlos de la Mota y su esposa la comunicadora Laura Pérez Rojas se convirtieron en padres de otra niña.

La pareja recibió a Montserrat, su segunda hija. “Sin Palabras!!! Gracias DIOS!!! T AMO #Montserrat”, compartió el funcionario en su cuenta de Instagram.

Laura y Carlos ya tienen a Carla, fruto de su matrimonio. Mientras que la presentadora de noticias es madre de Mía, de una relación anterior.

Montserrat, su bebé arcoíris, llegó al mundo luego de una perdida de embarazo de Pérez Rojas.

Fue en febrero de este año que anunciaron que se convertirían en padres nuevamente. ““Con inmensa felicidad les compartimos que pronto seremos 5", dijeron en ese entonces.

La pareja contrajo matrimonio en agosto de 2022 en un restaurante de Santo Domingo con una ceremonia íntima rodeados de sus familiares y amigos más cercanos.