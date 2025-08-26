Brittany Mahomes, la NFL y Donald Trump entre quienes elogian el compromiso de Swift y Kelce

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce luego de un romance de dos años fue rápidamente elogiado por estrellas del mundo del entretenimiento y los deportes, la realeza británica e incluso el presidente de Estados Unidos.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, anunció la pareja en una publicación de Instagram el martes.

La pareja acaparó la atención después de que Kelce, ala cerrada estrella de los Kansas City Chiefs y campeón del Super Bowl, hiciera un llamamiento público en su podcast, New Heights, hace dos años, expresando su deseo de conocer a la cantante superestrella. Su apasionado romance no tardó en comenzar, con la pareja fotografiada regularmente en partidos de fútbol americano y en la reciente gira Eras de Swift.

La publicación de compromiso ha acumulado más de 14 millones de "me gusta" en tan solo un par de horas, con la participación de decenas de figuras públicas, como el príncipe y la princesa de Gales, Meghan, la duquesa de Sussex, la estrella de "Glee" Lea Michele y las actrices Nikki Glaser y Molly Shannon. Jenny Han, autora de "The Summer I Turned Pretty", que se basa principalmente en la música de Swift durante la serie de Amazon Prime, también le dio "me gusta".

Otras celebridades, como Sabrina Carpenter, Cara Delevingne y la vieja amiga de Swift, Abigail Anderson, han vuelto a publicar el anuncio en sus historias de Instagram.

A continuación se muestran algunas reacciones de celebridades al compromiso de la pareja.

Brittany Mahomes

“Dos personas tan auténticas se conocen y se enamoran. ¡Qué alegría tenerlas!” — en Instagram. Su esposo, el mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, reposteó el anuncio de Kelce y Swift.

Donald Trump

"Les deseo mucha suerte. Creo que es un gran jugador, un gran tipo, y creo que ella es una persona estupenda", dijo Trump al ser informado del compromiso durante una reunión de gabinete de varias horas. El presidente ha criticado a Swift en ocasiones.

Iga Swiatek

“Obviamente, tuvo muchos novios, así que ya lo sabemos. Así que espero que este se quede para siempre. Travis parece un tipo genial. Parece súper feliz, así que me alegro por ella”, dijo Swiatek, fan de Swift, quien comentó justo después de ganar su partido del martes en el US Open.

Podcast New Heights

¡Nuevas noticias! ¡Felicidades a @tkelce y @taylorswift13! — en X.

Michael Danna

“Genial para ellos. Saben, es una bendición; es decir, cada vez que encuentras ese tipo de alegría, felicidad y amor, creo que es algo hermoso... Me alegro mucho por ellos, Trav, Taylor. Es una época maravillosa en la vida, una parte maravillosa de su trayectoria juntos”, dijo el ala defensiva de los Chiefs, Michael Danna, durante una charla con la prensa.

Añadió que "pensará en un buen regalito de compromiso. Quizás unas Pop-Tarts para ella. No será casero".

Liga Nacional de Fútbol

“Felicitaciones a Travis y Taylor” — en X.

Panteras de Florida

"Parece que no somos los únicos que recibiremos un anillo este año" — en X.