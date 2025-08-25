Snoop Dogg dice le da "miedo" ir al cine por la inclusión de parejas gays en películas infantiles

Snoop Dogg criticó la inclusión de parejas LGBTQ+ en las películas infantiles. El rapero dijo que tiene miedo de llevar a sus nietos al cine después de ver "Lightyear ", spin-off de Toy Story.

Según contó el artista en el podcas “It’s Giving”, llevó a su nieto a ver la cinta de Disney y Pixar, pero no esperó nunca tener que responder la pregunta del menor sobre la pareja del mismo sexo que aparece en la película.

Se recuerda que en una escena de "Lightyear " (2022), un personaje dice que tiene esposa, y se muestra brevemente a la pareja besándose y luego dando la bienvenida a un bebé.

"Dicen: 'Y tuvo un bebé... con una mujer'. Bueno, mi nieto, en medio de la película, dice: '¿Papá Snoop? ¿Cómo tuvo un bebé con una mujer? ¡Es una mujer!'", contó el rapero en el programa.

"No vine aquí a esta mierda. Solo vine a ver la maldita película", recordó Snoop que pensó en el cine.

El artista respondió asu nieto diciendo: "Oye, amigo, mira la película". Pero su nieto siguió insitiendo: "Ajá. Acaban de decir que ella y ella tuvieron un bebé. Ambas son mujeres. ¿Cómo tuvo un bebé?".

Snoop Dogg dijo que hizo callar al pequeño instándole a que continúe viendo la película.

"Es como si ahora me diera miedo ir al cine. Me están metiendo en un lío sin solución", expresó el abuelo de siete nietos.

Añadió: "Me dejó perplejo. Pensé: '¿Qué parte de la película era esta?'. Son niños. ¿Tenemos que mostrar eso a esta edad? Se van a hacer preguntas... No tengo la respuesta".

“Lightyear” desencadenó una enorme polémica por la censura de una de sus escenas en cines de hasta catorce países.