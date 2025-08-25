En Santiago se comenta: el concierto en Centro León de la NYO Jazz del Carnegie Hall de Nueva York

El Centro León sigue siendo un verdadero orgullo cultural para los cibaeños. Cada fin de semana sorprende a un público exigente con propuestas diferentes, siempre de gran nivel.

En una de esas noches mágicas tuvimos el privilegio de disfrutar de un bello concierto en su encantador jardín: la prestigiosa orquesta NYO Jazz del Carnegie Hall de Nueva York, dirigida por el reconocido trompetista Sean Jones, ofreció una presentación vibrante que quedará grabada en la memoria de todos los presentes.

Lo más admirable fue que los músicos, de entre 16 y 19 años, desbordaron talento y energía en cada nota. Una experiencia única que confirma el excelente trabajo de la directora del centro, Amalia León, quien continúa elevando el nombre de Santiago en la esfera cultural.

INTERESANTE EXPERIENCIA

El Banco Popular también nos regaló una experiencia inolvidable al invitarnos a conocer el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón.

Un selecto grupo de comunicadores y periodistas nos trasladamos, unos en vehículo propio y otros en un autobús muy confortable, hasta la imponente casona colonial. Allí fuimos recibidos con gran cordialidad por nuestro apreciado amigo José Mármol, junto a la distinguida santiaguera Carmen Rita Cordero y otros ejecutivos de la entidad bancaria.

VISITA GUIADA

La visita fue todo un deleite cultural. Recorrimos esta joya arquitectónica —una de las primeras casas de piedra de dos plantas en América, construida en 1503 y restaurada con gran esmero por el banco— y descubrimos sus tesoros: más de trescientas piezas arqueológicas prehispánicas cedidas por la Fundación García Arévalo, además de la exhibición “Maestros de las Artes Visuales”, parte de la colección del Banco Popular.

MUSEO

El museo, ubicado en la calle Isabel la Católica de la Zona Colonial, forma parte de la entidad bancaria y constituye un aporte invaluable que nos dejó el querido santiaguero Don Manuel Alejandro Grullón. Desde su apertura ha recibido más de 36 mil visitantes nacionales e internacionales, convirtiéndose en un referente de turismo cultural. La visita guiada estuvo a cargo de Manuel García Arévalo y José Enrique del Monte, quienes nos brindaron un recorrido lleno de historia y anécdotas.

BUEN ALMUERZO

El día cerró con broche de oro en el Hotel Kimpton, donde degustamos un exquisito almuerzo gourmet en un ambiente que fusiona lo antiguo con lo moderno.

Vajillas preciosas, mesas elegantes y un servicio impecable hicieron de la experiencia un lujo. Agradecemos a Laura Partal, siempre pendiente de cada detalle desde Santiago, así como a Esteban Martínez y Mariel Bera por su grata compañía. Fue, sin lugar a dudas, un viernes fabuloso.

LUIS MEDRANO

Nuestro querido amigo y destacado productor Luis Medrano está, como dicen los jevitos, “alante, alante”. Acaba de estrenar su camión-escenario, diseñado junto a ingenieros chinos, con un moderno sistema de luces y sonido que lo convierte en un espectáculo rodante. Una verdadera innovación que recorrerá todo el país. ¡Wao!

GÓMEZ MAZARA

El dirigente Guido Gómez Mazara visitó Santiago y entregó 30 mil becas a jóvenes dentro del programa Talento Digital RD, en un evento concurrido que promueve igualdad de oportunidades en el mundo digital.

Como presidente del INDOTEL, cada vez que llega a la ciudad recibe el cariño de la gente, quienes disfrutan tomarse fotografías con él. Siempre elegante y cercano, se nota que está dejando una huella positiva en la institución que dirige.