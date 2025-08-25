Raphy Pina pide sugerencias para su casamiento con Natti Natasha: "¿Público o privado?"

El empresario Raphy Pina dejó saber este domingo su deseo de iniciar los preparativos de su boda con Natti Natasha.

Pina le pidió sugerencias a sus seguidores sobre cómo debía realizar su casamiento con la artista dominicana.

"¡Me quiero casar! Pero cómo lo hacemos, ¿público o privado? Demen luz", escribió el productor puertorriqueño junto a una fotografía donde aparece en su yate en compañía de su prometida.

La pareja anunció su compromiso en febrero de 2021, casi un mes después de confirmar el noviazgo que mantuvieron en secreto durante varios años.

Natti y Raphy se encuentran en espera de su segundo hijo juntos. Ambos son padres de Vida Isabelle, quien nació en mayo de 2021.