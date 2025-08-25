Jenn Quezada confirma su embarazo después de tres amenazas de aborto: "Casi me lleva a la muerte"

La presentadora Jenn Quezada confirmó este domingo el embarazo que mantenía en secreto.

Quezada contó a través de su cuenta de Instagram que tuvo tres amenazas de aborto y sangrados internos "que comprometieron muchísimo mi salud".

Junto a las imágenes de la revelación de sexo de la niña que espera con su esposo, Chris Money, la también influencer reveló que su embarazo era de "alto riesgo", razón por la cual no lo había anunciado.

"Este embarazo casi me lleva a la muerte, tuve 3 amenazas de aborto, sangrados internos que comprometieron muchísimo mi salud, aún así mi bebé seguía intacta, lloré de emoción porque a pesar de todas las dificultades mi niña permanecía fuerte y aferrándose a la vida, estuve interna en varias ocasiones, tuve sangrados tan fuertes que cada visita al hospital, pensaba que la había perdido y para nuestra sorpresa y la de todos ella seguía ahí, su corazón latiendo fuerte, y con ganas de vivir. Dios permitió que fuese así", afirmó.

"Sí, lo oculté… porque mi embarazo desde los primeros meses fue de alto riesgo. Y nunca sabía que podía pasar, además de que aunque aveces no creemos pero irónicamente la gente te odian, y te tiran hate sin ni siquiera conocerte. Y es mejor tener ciertas cosas para uno hasta que uno lo decida compartir. (Perdón)", añadió.

"Cuando supe que estaba embarazada, estaba en una etapa de mi vida donde y había recuperado mi peso ideal, venían grandes proyectos pero Dios decidió darme una nueva bendición y yo no soy nadie para cuestionarlo", continuó.

"Me siento feliz y agradecida porque mi hija y todo el proceso de este embarazo es un testimonio de vida, valentía y de agradecimiento a Dios", concluyó.

Jenn Quezada también tuvo a Norah Liah con Chris Money y es madre de dos niños más, fruto otra relación.