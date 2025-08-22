Lil Nas X fue arrestado en Los Ángeles tras ser hospitalizado por una sospecha de sobredosis
Los oficiales lo encontraron caminando por el normalmente muy concurrido Ventura Boulevard en el vecindario de Studio City poco antes de las 6 a.m., dijo el portavoz de la policía de Los Ángeles, el oficial Charles Miller.
El rapero Lil Nas X fue arrestado y llevado brevemente a un hospital por una sospecha de sobredosis el jueves después de que la policía de Los Ángeles dijera que acusó a los oficiales que respondían a un informe de un hombre desnudo caminando por un bulevar concurrido.
Lil Nas X, cuyo nombre legal es Montero Lamar Hill, fue detenido bajo sospecha de un delito menor que obstruía a un oficial y estaba detenido en la cárcel.
Después de acusar a la llegada de la policía, lo detistó, pero los oficiales, sospechando de una sobredosis de drogas, lo llevaron a un hospital primero, dijo Miller. No hubo más noticias sobre su condición, pero fue dado de alta del hospital y llevado a la cárcel después de solo unas horas.
El video obtenido por TMZ parecía mostrarlo en la calle vistiendo solo ropa interior y botas.
Estaba detenido en Valley Jail en Van Nuys, cerca de donde lo encontró la policía.
Los mensajes a los representantes de Lil Nas X que solicitaban comentarios no fueron respondidos de inmediato.
El rapero y cantante de Atlanta, de 26 años, es más conocido por su gran éxito de 2018, "Old Town Road", que fusionó country y hip-hop. Pasó un récord de 19 semanas en el número 1 en el Billboard Hot 100.
Conocido por sus sonidos y estilo innovadores, su primer álbum de estudio completo, "Montero" de 2021, fue al número 2 en la lista de álbumes de Billboard y fue nominado a un Grammy al álbum del año.