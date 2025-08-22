Lil Nas X fue arrestado en Los Ángeles tras ser hospitalizado por una sospecha de sobredosis

El rapero Lil Nas X fue arrestado y llevado brevemente a un hospital por una sospecha de sobredosis el jueves después de que la policía de Los Ángeles dijera que acusó a los oficiales que respondían a un informe de un hombre desnudo caminando por un bulevar concurrido.

Lil Nas X, cuyo nombre legal es Montero Lamar Hill, fue detenido bajo sospecha de un delito menor que obstruía a un oficial y estaba detenido en la cárcel.

Los oficiales lo encontraron caminando por el normalmente muy concurrido Ventura Boulevard en el vecindario de Studio City poco antes de las 6 a.m., dijo el portavoz de la policía de Los Ángeles, el oficial Charles Miller.

Después de acusar a la llegada de la policía, lo detistó, pero los oficiales, sospechando de una sobredosis de drogas, lo llevaron a un hospital primero, dijo Miller. No hubo más noticias sobre su condición, pero fue dado de alta del hospital y llevado a la cárcel después de solo unas horas.

El video obtenido por TMZ parecía mostrarlo en la calle vistiendo solo ropa interior y botas.

Estaba detenido en Valley Jail en Van Nuys, cerca de donde lo encontró la policía.

Los mensajes a los representantes de Lil Nas X que solicitaban comentarios no fueron respondidos de inmediato.

El rapero y cantante de Atlanta, de 26 años, es más conocido por su gran éxito de 2018, "Old Town Road", que fusionó country y hip-hop. Pasó un récord de 19 semanas en el número 1 en el Billboard Hot 100.

Conocido por sus sonidos y estilo innovadores, su primer álbum de estudio completo, "Montero" de 2021, fue al número 2 en la lista de álbumes de Billboard y fue nominado a un Grammy al álbum del año.