Toxic Crow dice que empresas distribuidoras de electricidad de RD son un "cáncer"

El exponente urbano Toxic Crow se unió este miércoles a la queja del artista Ricardo Montaner con relación al servicio que ofrecen las empresas distribuidoras de electricidad de República Dominicana.

Luego de que Montaner enviara un mensaje al presidente Luis Abinader ante la desesperación por los apagones que afectan a su comunidad en Samaná, el rapero también arremetió contra EdeEste y Edesur.

"Si eres pobre o rico, no importa, ustedes son un cáncer en nuestro país y si siguen así el pueblo se lanzará a las calles y vamos a desarticular esas compañías que viven explotando la nación", advirtió Toxic Crow.

El intérprete de "Que hable el dinero" afirmó que tiene electrodomésticos dañados y tuvo que recurrir al uso de plantas eléctricas por las más de 10 horas que dura sin electricidad, sin embargo, ha tenido que pagar facturas de hasta 216 mil pesos.

"Cuando se dañan nuestros electrodomésticos ustedes no se hacen responsables y cuando vamos a Protecom a reclamar por nuestros derechos ellos se confabulan con ustedes porque son todos una mafia y la Fiscalía de las Edes también está confabulada con ustedes para darle el fallo a favor de ustedes siempre. Ya está bueno de tanta injusticia pero todo es hasta un día", dijo.