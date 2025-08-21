Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptan un bebé

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptaron un bebé este verano, anunciaron el jueves. Se trata del primer hijo de la pareja casada el año pasado.

La pareja escribió en un comunicado en redes sociales: "Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad". No se dieron más detalles.

Brown, de 21 años, y Bongiovi, de 23, se casaron en una ceremonia privada en mayo de 2024. Tras el anuncio de su adopción, los representantes de Brown y Bongiovi no respondieron a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Brown ganó reconocimiento por su papel protagónico como Eleven en la serie de ciencia ficción de los hermanos Duffer, "Stranger Things". La quinta y última temporada se emitirá en noviembre y diciembre, culminando nueve años de producción del programa. La actriz británica ha perseguido otras oportunidades de actuación y negocios en ese tiempo, incluyendo las películas originales de Netflix "Enola Holmes" y una película de "Godzilla". Incluso publicó un libro de romance en 2023.

Bongiovi es hijo de Jon Bon Jovi, fundador y líder de la banda de rock Bon Jovi. Bongiovi debutó en su propia carrera actoral como protagonista en "Rockbottom", que se estrenó el año pasado.

Brown destacó la importancia de la familia durante el estreno en 2024 de su película de Netflix "Damsel", donde Bongiovi y sus padres estuvieron presentes.

"Soy muy afortunada de que estén aquí esta noche y significa mucho para mí", dijo Brown a The Associated Press en ese momento. "La familia es todo y tener aquí a mi segunda familia significa todo".

La pareja vive en Georgia. Recientemente, la actriz le dijo a la AP que disfruta vivir en una granja, desconectada en gran medida de las redes sociales, mientras promocionaba su película de Netflix de 2025 "The Electric State".