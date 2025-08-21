Kevin Costner dice demanda por una escena de violación en su contra es para dañar su imagen

El pasado mes de mayo Kevin Costner fue demandado por agresión sexual por Devyn LaBella, doble de Ella Hunt en “Horizon: An American Saga”.

La intérprete denunció haber tenido que participar, sin su consentimiento y sin los protocolos adecuados, en una escena de violación no incluida en el guion. Ahora, el actor y cineasta ha respondido, negando los hechos y asegurando que LaBella está intentando perjudicar su imagen para obtener un rédito económico.

Según la demanda, Costner improvisó una escena en la que el personaje de Hunt era violado por el de Roger Ivens. Cuando la actriz se negó a rodarla, se recurrió a LaBella, que no había sido avisada con la debida anterioridad. Tal y como recoge el escrito, el actor, siguiendo órdenes del cineasta, la montó, la inmovilizó y le levantó violentamente la falda en un plató que no estaba convenientemente desalojado para respetar su privacidad, una experiencia que la intérprete define como humillante y traumática.

"Las acusaciones de Devyn contra mí son absolutamente falsas", afirmó Costner en una declaración jurada presentada este lunes ante el Tribunal Superior de Los Ángeles. "Me decepciona profundamente que una mujer que trabajó en nuestra producción afirme que yo o cualquier otro miembro de mi equipo de producción haríamos sentir incómodo a uno de nosotros y mucho menos que sufriera la 'pesadilla' que ella se ha inventado", aseguró el intérprete.

"Estas acusaciones son tan evidentemente falsas que solo puedo suponer que el objetivo era utilizar este lenguaje sensacionalista para avergonzarme y perjudicarme a mí y a las películas de Horizon de forma continuada con el fin de obtener una ganancia económica enorme e injustificada", añadió.

El equipo legal de Costner, liderado por el conocido abogado en Hollywood Marty Singer, ha presentado un recurso para desestimar el caso en virtud de la ley anti-SLAPP (ley anti-demanadas estratégicas contra la participación pública) de California, con una audiencia prevista para el 18 de septiembre.

La moción incluye el testimonio de una docena de miembros del equipo y fotos que, según afirman, demuestran que la versión de los hechos de LaBella nunca ocurrió. También aseguran que un mensaje de texto que la intérprete envió una semana después a su supervisor mostrando su agradecimiento contradice su demanda.

No obstante, la coordinadora de intimidad Celeste Chaney, que trabajó en Horizon, ha respaldado la versión de LaBella. En su propia declaración, calificó la escena de "no programada" y "no planificada", y afirmó que LaBella no contaba con la cobertura adecuada ni con prendas protectoras. Además, afirma que la actriz nunca llegó a dar su consentimiento una vez que comenzó el rodaje.