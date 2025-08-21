Gabi Desangles confirma tiene nuevo novio y responde a críticas: "No le hago daño a nadie"

Luego de anunciar su separación del actor Frank Perozo en junio, once meses después de haber iniciado la relación, la comunicadora Gabi Desangles confirmó que tiene novio.

Fue en el programa "Esto no es radio" donde Desangles habló sobre su actual pareja y respondió a quienes la critican por "no guardar luto" tras su más reciente ruptura amorosa.

"Es que yo no tomo en consideración lo que dice la gente para vivir mi vida, yo lo que sí no le hago daño a nadie, si tú te das cuenta, ¿dónde debo? No, no importa, dos personas solteras que se conocen", expresó.

La también actriz contó que tiene amigos en común con su novio y se conocieron cuando coincidieron en un mismo lugar.

Desangles describió al hombre como "una persona brillante y encantadora" y que está "muy contenta". Además agregó que es "vieja escuela, abre puertas, protector" y se dedica a la economía.

En julio de 2024, Gabi Desangles y Frank Perozo fueron captados en Cap Cana previo a la celebración de Premios Heat, donde Desangles participó como presentadora de la alfombra.