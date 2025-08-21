Fausto Mata revela origen del conflicto entre Frank Perozo y Alfonso Rodríguez: "No dio lo que prometió"

El actor Fausto Mata reveló el origen del conflicto que existe entre los cineastas Frank Perozo y Alfonso Rodríguez.

Luego de las declaraciones de Rodríguez en el podcast "El Cuartico" de LISTÍN DIARIO, donde contó por primera vez su amistad con Perozo se fracturó tras haber tenido un trato "como padre e hijo" durante años, el humorista explicó que la situación se generó cuando el cónsul dominicano en Los Ángeles supuestamente incumplió con el pago acordado por la película "Feo de día, lindo de noche" (2012).

"Alfonso Rodríguez no dio lo que prometió, del millón de pesos, a mí me dio 380, no sé cuánto le dio a Frank Perozo, pero Frank Perozo tiene un manejo", afirmó Mata durante una llamada telefónica con el elenco del programa de radio "La Fórmula".

Asimismo, "Boca de piano" recordó que en ese entonces lanzó una indirecta en Twitter (ahora X) sobre la situación y Rodríguez lo contactó para amenazarlo con darle "un batazo" mientras se encontraba de viaje con su familia.

"Digo yo en Twitter: Señores, cuando hagan una película cobren antes para que no se vean bonito haciendo la película y feo para cobrar. No sé cómo él en ese crucero consiguió Internet y me devolví y de ahí para adelante me lo gané de enemigo", detalló.

También señaló que Frank Perozo lo bloqueó cuando le comentó sobre la amenaza del funcionario.

"Yo tenía una mujer embarazada, yo tenía un apartamento de ocho millones de pesos y ya yo tenía ese código para ir adelantando en el pago, él estaba bien, Frank Perozo siempre va a ser millonario", expresó.

Por otro lado, Mata confesó tener las puertas cerradas con las empresas productoras cinematográficas de República Dominicana, excluyendo a Bou Group, donde ha filmado sus últimas producciones, "Malos Padres" y "Los Rechazados".

"Yo no llego a 10 millones de pesos, gracias a Dios que tengo apartamento, gracias a Dios que tengo Porsche, pero yo debía tener apartamento limpio y todo limpio", dijo.