Ricardo Montaner a Luis Abinader por apagones en Samaná: "Hace que parezca el mismo infierno"

El artista venezolano Ricardo Montaner envió un mensaje al presidente Luis Abinader ante la desesperación por apagones que afectan su comunidad en Samaná.

Junto a una fotografía donde aparece su esposa, Marlene Rodríguez Miranda, visiblemente disgustada, el intérprete de "Tan enamorados" se quejó del servicio que brinda la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) en ese municipio, que a veces puede convertirse "en un infierno" al quedar sin energía eléctrica.

"Samaná es el mismo paraíso, @EdenorteRD hace que parezca el mismo infierno. Presidente @luisabinader ¡socorro! Los vecinos de Los Róbalos, República Dominicana", escribió Montaner este miércoles en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Aunque el cantante eliminó el texto, su malestar se ha hecho viral en redes sociales.

Montaner reside desde 2016 en Samaná y el gobierno dominicano le otorgó la nacionalidad dominicana en diciembre del 2019 mediante el decreto 420-19, firmado por el entonces presidente de la República, Danilo Medina.