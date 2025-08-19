Cantante Tamar Braxton dice fue encontrada en un charco de sangre y "ni siquiera sabe qué le pasó”

La artista estadounidense Tamar Braxton reveló que casi muere ahace unos dìas cuando fue encontrada en un charco de sangre y ni siquiera sabel lo que le pasó.

“Me costó mucho escribir esto, pero todo el mundo me sigue llamando y, honestamente, ya ni siquiera puedo hablar, estoy muy débil”, inició diciendo la artista exmiembro del desaparecido gruipo The Braxtons.

“Casi muero el domingo. Me encontraron en un charco de sangre de mi amigo con una herida en la cara. Conforme pasan los días, la cosa empeora. Me fracturé la nariz, perdí algunos dientes y movilidad", explicó.

Tamar aseguró: “Ni siquiera sé qué me pasó”.

La artista de, 48 años, pidió que oren por ella.

“Mi perspectiva de la vida ahora es totalmente diferente. Mientras mi salud se recupera, mi viaje mental comienza… oren por mí de verdad”.

Braxton sobrevivió a un intento de suicidio en julio de 2020. En ese momento, estaba en casa con su hijo Logan y su entonces novio , el consultor financiero David Adefeso, quien la encontró inconsciente y fue trasladada de urgencia al hospital.

“Esa época de mi vida fue muy oscura y pesada. No veía cómo iba a salir adelante. Ni siquiera sabía que existía otra cara. Pero elegí cambiar mi vida”, declaró a People en 2021.