En Santiago se comenta: una tarde maravillosa en Serie 50 de Jarabacoa

Mientras disfrutábamos del frescor del restaurante Serie 50, en Jarabacoa, de Miky Disla, nos encontramos con los amigos Omar Rodríguez, propietario del hotel Rancho Baiguate; la periodista Jaqueline Sierra; y el afable propietario del lugar, quien me presentó esa tarde al honorable cónsul de España en República Dominicana, Jorge Cabezas.

Compartiendo

Compartimos una amena conversación. El cónsul, una persona sumamente agradable, iba camino a Constanza para reunirse con la comunidad española residente allí. Me comentó que no conocía la ciudad de Santiago, por lo que le dije que en la “ciudad Corazón” vivían muchos compatriotas suyos y que debía visitarla pronto. El representante diplomático es todo un caballero, y está realizando un excelente trabajo para estrechar los lazos entre ambos países. Me complació enormemente su formación, su trato y su capacidad para hacer sentir bien a los demás.

Restaurante

El restaurante Serie 50, además, es un punto de encuentro para importantes personalidades y un lugar ideal para pasar un rato agradable.

Rancho Baiguate

A Omar Rodríguez lo conozco desde hace varios años. Es un referente en Jarabacoa y un gran impulsor del desarrollo de la comunidad. Junto a su familia dirige el Rancho Baiguate, un lugar encantador donde se respira paz y se disfruta tanto en solitario como en familia o con amigos. Es ampliamente conocido por sus años de servicio, siempre innovando. En el rancho se pueden realizar actividades como senderismo, paseos a caballo o visitar el Salto de Jimenoa, que está muy cerca. Además, cuenta con piscina, hermosa vegetación, 27 habitaciones con terrazas y balcones, bar, restaurante y otras atracciones.

Comunicadora

De Jaqueline Sierra, con quien compartí ese sábado, puedo decir que es colega y amiga de hace mucho tiempo, muy conocida y respetada en la “ciudad de la eterna primavera”. Conduce su programa de televisión desde allí, siempre defendiendo el turismo y su desarrollo. Es un gran ser humano.

Gran espectáculo

El joven José Ricardo Tavera, hijo del político y exfuncionario José Ricardo, el padre es un excelente abogado y su hijo, aunque estudió Derecho, decidió inclinarse por el mundo del espectáculo. Su padre lo apoyó, y le ha ido muy bien. El pasado fin de semana, durante tres días, presentó un gran espectáculo en el Parque Central, un lugar que ya ha hecho historia en Santiago.

Comentario

Durante esas tres noches, la juventud disfrutó de momentos de alegría con la presentación de varios artistas nacionales e internacionales, logrando un lleno total. El “ex gordo” hizo su agosto, precisamente en agosto. Este Parque Central, construido en el gobierno de Danilo Medina, ha venido a suplir una necesidad de espacio para actividades masivas que hacía mucha falta en Santiago.