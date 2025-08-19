Julia Fox se declara pansexual y lamenta haberse realizado cirugías para "atraer a los hombres"

Julia Fox dijo que se arrepiente de haberse sometido a cirugías estéticas para agradar a los hombres y aseguró que su renovada confianza en sí misma proviene, en gran parte, de haberlos dejado fuera de su vida.

“Ahora, cuando veo a alguien y me doy cuenta de que nunca ha hecho nada (cirugías)... desearía poder volver a ser esa persona. Estaba tan obsesionada con la idea de que necesitaba ser atractiva para los hombres para poder sobrevivir”, confesó en entrevista para Allure.

La actriz se ha sometido a varios procedimientos como bótox, liposucción, rinoplastia, entre otros, pero por el momento no tiene planes de someterse a más, sin embargo no lo descarta: “Probablemente me haga más cirugías algún día, pero ahora mismo no me preocupa tanto", dijo.

También admitió que le asusta envejecer: “Eso es lo que creo que más me asusta, sentirme vieja, y hay momentos en que me siento vieja... cansada, harta, desilusionada. Cuando eres joven y atractiva, es como si esa fuera tu identidad. Entonces piensas: ‘Necesito seguir siendo joven y atractiva’.

La modelo habló sobre el celibato de dos años que lleva y su rechazo a la atención masculina: “Ya no tengo que entretener a los hombres".

Al ser cuestionada sobre si extraña su vida amorosa dijo que no: "Hay mucho más que puedes hacer con tu tiempo que esperar a ver si un chico te responde o no".

Con relación a su sexualidad, confesó: "Soy pansexual; podría sentirme atraída por cualquier persona y cualquier cosa". En cuanto a la atracción física, la actriz dijo que se siente "más atraída por el cuerpo femenino", pero que, en general, puede sentirse atraída por la mente de cualquiera. "Soy una persona que se deja llevar por las vibraciones".