Carlina Durán, Miss RD Universo 2012, se somete a examen médico tras descubrir "bolita" en un seno

La Miss República Dominicana Universo 2012, Carlina Durán, quien en ese entonces fue destituida y posteriormente sustituida por Dulcita Lieggi, reveló que descubrió una "bolita" en uno de sus senos tras realizarse un autoexamen.

Durán compartió con sus seguidores en Instagram que fue sometida a una mamografía, una radiografía de la mama que busca detectar si hay cáncer o no, lo cual le ha generado "angustia, temor e incertidumbre".

"Con los nervios a mil y con Dios de guía, aquí voy con fe", escribió la exreina de belleza en sus historias de Instagram antes de ingresar a la sala de radiología o rayos X.

"Ya había escuchado de lo incómodo que puede ser hacerse una mamografía. Y sí, no voy a negarlo, la incomodidad está ahí... pero más que eso, lo que realmente se siente es la tensión del momento: los nervios a flor de piel, la vulnerabilidad, el frío de la sala, la presión de la máquina y esa mezcla de sensaciones que hacen que todo sea más desafiante", expresó.

"No es solo un examen físico, es también un examen emocional", agregó.

Actualmente la modelo se encuentra en espera de los resultados y confía en que sean positivos.

"Pero la vida me ha enseñado que nada se gana alimentando el miedo. Hoy decido poner mi confianza en algo más grande, en la fe, en el esperanza y en la certeza de que todo estará bien", afirmó.

"Con calma en el corazón y serenidad en el alma, sé que los resultados serán solo una tontería", concluyó.