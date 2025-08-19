Alfonso Rodríguez rechaza rotundamente perdonar a Frank Perozo

Alfonso Rodríguez respondió a las declaraciones de Frank Perozo sobre el estado de su relación de amistad, que se fracturó cuando en el año 2012 trabajaron juntos en la película "Feo de día, lindo de noche".

A inicios de agosto, Perozo explicó en una entrevista con Brea Frank que "una malinterpretación" que generó el conflicto, sin embargo, el cónsul dominicano en Los Ángeles lo desmintió durante una visita al podcast "El Cuartico" de LISTÍN DIARIO.

"De acuerdo al nivel de cariño, de amor y de aprecio que tú le tengas a una gente, así mismo tú esperas que esa persona te trate a ti. Entonces si yo tengo un amigo que no es tan amigo, pero que es un conocido que me cae bien pero me traicionó, a lo mejor yo no le doy mucha mente, pero cuando tú tienes una persona que lo tienes y lo consideras en una u otra ocasión pudiera quererlo como un hijo y te hace algo traicionero, yo no perdono porque la traición no se perdona", dijo Rodríguez.

El funcionario y cineasta negó que haya interpretado la situación de manera incorrecta o equivocada y que el problema se haya resuelto como alegó Perozo, aunque no quiso ofrecer mayores detalles sobre el origen de su enemistad y rechaza rotundamente a tener una reconciliación.

"No hay mala información, no hay confusión, no hay que fulano dijo que no es verdad, no lo hay, él lo sabe. Él lo sabe muy bien, lo que pasa es que le duele porque Frank y yo éramos como hijo y padre", afirmó.

"Eso no vuelve para atrás, ese plátano maduro no vuelve a verde", añadió.

"Sigues cometiendo errores, tú sabes bien que eso no es así, porque hay testigos, o sea no es la palabra de él contra la mía. No digas eso, Frank, que eso no es verdad, yo sé que tú estás tratando de echarle agua al vino y que la vaina vuelva, no va a volver, olvídate que yo existo", recalcó.

​VERSIÓN DE FRANK PEROZO



Frank Perozo.Foto: Instagram

Frank Perozo contó que el disgustó entre ambos se produjo tras "Feo de día, lindo de noche" no generar dinero suficiente para pagarle a los actores, por lo que él decidió ir a la casa de Alfonso Rodríguez para hablar sobre el tema y aclararle que no estuvo vinculado al escándalo.

"Yo me acuerdo que yo fue en calzoncillos porque vivíamos cerca. Cuando yo me enteró que él está encojonado conmigo yo arranqué sin ropa", expresó.

"Él tenía la oficina abajo y tenía su apartamento arriba y yo entré como perro por mi casa con una ansiedad y una angustia de decir: Yo no puedo perder esta amistad por algo que dicen en la calle o por algo que se está generando, un chisme, que yo sé que no formó parte", recordó.

El actor dijo que en ese momento Rodríguez no lo perdonó, pero tiempo después lo contactó y admitió que él tenía razón.

"Yo me fui, horriblemente triste, después pasaron los años, él me llama y me dice: Sí, el tiempo te dio la razón, yo sé que tú no formaste parte de ese impase, de ese conflicto", explicó.