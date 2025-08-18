Critican a Bella Thorne por proponerle matrimonio a su novio: "Prefiero comer vidrio"

Bella Thorne le propuso matrimonio a su novio Mark Emms dos años después de él hacerle la propuesta.

"Hace 3 años nos conocimos, 1 año después me propuso matrimonio, ahora 1 año después, yo también", escribió en Instagram la protagonista de la serie "A todo ritmo" de Disney.

La actriz compartió con sus seguidores el video de la propuesta donde aparece arrodillándose frente a su prometido antes de él también ponerse de rodillas y ver el anillo.

En el post, Thorne también mostró la decoración de su casa con flores y globos de corazón como parte de la romántica sorpresa.

El momento ha provocado un sinnúmero de reacciones, algunas de usuarios que han criticado la acción de Thorne.

"Ni en mis peores ovulaciones", "Prefiero que me arranquen las uñas con una tenaza antes de hacer eso", "Prefiero comer vidrio", "Prefiero vender banana en un triciclo", se lee entre los comentarios.