Kalimba revela fue diagnosticado con epilepsia y bipolaridad

El cantante Kalimba habló sobre los problemas de salud que ha enfrentado en los últimos años.

El intérprete reveló que fue diagnosticado con epilepsia en el lóbulo frontal izquierdo y con bipolaridad en segundo grado, condiciones que actualmente se mantiene bajo control gracias a tratamientos médicos.

“Hoy sé que tengo epilepsia en el lóbulo frontal izquierdo y bipolaridad en segundo grado, entonces, en mi caso sí es una cuestión neuronal para lo cual estoy medicado”, expresó el artista en un adelanto de la entrevista para el programa “M/Aquí”.

Kalimba reconoció que más allá del diagnóstico clínico, la fama ha tenido un papel determinante en el desarrollo y detonación de sus síntomas.

Explicó que el desgaste emocional se intensificaba porque no lograba desconectarse del personaje público que la gente esperaba de él en todo momento.

“Lo que más estaba detonando, lo que a mí me pasaba es no apagar el personaje… Por ejemplo, no es mi obligación dar un autógrafo o una foto y yo no lo sabía. Mi obligación es subirme al escenario y ser un espectacular cantante, ese es mi trabajo. Pero en el segundo que yo salgo de ahí tengo el derecho de quitarme la bata, de quitarme el mandil, de quitarme el uniforme y decir: ‘Ahorita no’”, comentó.

El cantante destacó que ser una figura pública conlleva un desgaste diferente al de otros oficios, ya que muchas veces el público olvida que detrás del escenario también hay un ser humano que necesita desconectarse y cuidar de su salud.

Se recuerda que, en los últimos años, Kalimba ha estado envuelto en diversas controversias, como los procesos legales que ha enfrentado por presunto abuso sexual contra la cantante, Melissa Galindo