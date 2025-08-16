Fallece el padre de Carlos Alfredo Fatule

Murió este 16 de agosto Carlos Alfredo Fatule Chahín, padre del artista Carlos Alfredo Fatule.

“Su partida nos deja tristes pero a la vez consolados porque partió en paz hacia los brazos del Señor y de eso no tenemos la menor duda. Carlitos era un gran ejemplo de hijo, esposo, padre, abuelo y bisabuelo siempre con amor, honradez, humildad y alegría”, expresó Fatule en su cuenta de Instagram.

Fatule Chahín es el padre de la productora Vivían Fatule y abuelo de Karla y Techy Fatule.

Recientemente la familia Fatule celebró el cumpleaños número 92 del patriarca del clan.

También se informó que las honras fúnebres serán en la funeraria La Altagracia de la ciudad de la Romana desde las 6:00 de la tarde de este 16 de agosto y sus restos serán sepultados el domingo 17 en el cementerio municipal de la carretera Romana/ Higüeral a las 4:00 de la tarde.

Fatule Chahín nació en el Seibo y vivió en La Romana. Hijo de inmigrantes árabes cristianos y en su vida la dedicó a la radio.