Offset admite que "arruinó" su matrimonio con Cardi B

El rapero Offset habló recientemente sobre la ruptura de su matrimonio con Cardi B y reconoció públicamente que fue él quien “arruinó” la relación.

"La cagué... Tengo que reconocerlo y retomar el camino", dijo el rapero de Migos durante una entrevista en "The Ebro Show". "He aceptado las acciones que he llevado a cabo para provocar ciertas situaciones".

La mediática relación de Offset y la rapera de origen dominicano, marcada por altibajos y acusaciones de infidelidad, llegó a su fin de manera definitiva en julio de 2024, cuando la intérprete de “I Like It” solicitó el divorcio. Aunque en varias ocasiones intentaron reconciliarse, las tensiones en la pareja terminaron saliendo a la luz en redes sociales.

Por su parte, Cardi B ya ha retomado su vida amorosa y actualmente mantiene una relación con la estrella de la NFL Stephon Diggs. Mientras que Offset ha sido vinculado sentimentalmente con la modelo e influencer Melanie Jayda.

Cardi B y Offset procrearon tres hijos, el último de ellos nacida a finales del pasado año en plena crisis matrimonial.