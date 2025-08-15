Zashely Nicole, la bailarina que representará a Puerto Rico en Miss Universo 2025

Zashely Nicole Alicea Rivera, representante de Dorado, se convirtió en la nueva Miss Universe Puerto Rico, en el certamen celebrado la noche del jueves.

La beldad boricua fue coronada por la reina saliente Jennifer Colón Alvarado, quien dio a luz a su cuarto hijo hace tan solo unos días.

En la gala final del concurso de belleza participaron 23 mujeres.

Zashely Nicole siempre se mantuvo en las listas de las favoritas para ostentar el título.

La modelo, de 25 años, quien representará a Puerto Rico en Miss Universo 2025, se describe como una mujer “polifacética”.

De acuerdo a El Nuevo Día, ella es bailarina profesional de ballet y posee un bachillerato en Psicología, Aspira convertirse en psicóloga deportiva “para ayudar a los deportistas en sus momentos inciertos, en sus momentos difíciles, alcanzar su máximo potencial”.