Muere "Pipí" Correa, padre del humorista Aquiles Correa

El humorista y actor Aquiles Correa informó la muerte de su padre Rafael Correa, mejor concoido como “Pipí” Correa. Falleció a los 92 años.

“Otra victoria para la Parca, no ha perdido una esa señora y pasó hoy a recoger a mi padre. #ElViejazo lucho, pero luego de 10 días, descanso. Fueron 92 años bien vividos, comidos, bebidos y dormidos”, expresó Correa en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “Sus 6 hijos lo disfrutamos como nadie. A Dios las gracias por no hacerlo sufrir. Más adelante les digo a ver si pasan a darse un trago a su nombre. #PipiCorrea se mudó al otro barrio”.

A su avanzada edad, Pipí Correa nunca perdió el sentido del humor y su característica personalidad lo convirtieron en una figura en Villa Consuelo.

Hace un año, el actor de “Sanky Panky” dijo en una entrevista con Listín Diario dijo que gracias a que su padre en la década de los 80 su padre residía en Nueva York, Estados Unidos, pudo vivir con ciertos privilegios que otros niños de su edad, en Villa Consuelo, le era difícil adquirir.

Sin embargo, su relación con su progenitor se hizo añicos cuando éste se negó, tajantemente, a llevárselo a vivir con él. Esta negativa de Rafael, siendo Aquiles un adolescente y que su único gran sueño era llegar a Nueva York, zanjó una herida muy honda entre él y su padre, que con los años el destacado actor y humorista logró perdonar, luego de haber vivido su historia de éxito en su país natal República Dominicana y de hacer hasta lo imposible para proteger a sus hijas.