Miguel Varoni revela tras hacerse una bariátrica, se le generó una "obsesión" por bajar de peso

El actor y productor de origen argentino, Miguel Varoni habló sobre la cirugía bariátrica que se realizó y la obsesión que le desencadenó por verse cada día más flaco.

“Cuando llegó la pandemia, que fue en el 2020, y nos encerramos yo empecé a comer como una bestia. Pero esto era niveles serios de comida y llegó un punto en que me engordé muchísimo. Llegué a pesar 114 kilos. No podía caminar, ya las rodillas, los tobillos, la espalda, sobre todo la espalda, yo siempre he sufrido de la espalda por la altura, hernias, cosas… Entonces llegó un punto en que dije: ‘Me tengo que me operar’. Y Cathy (mi esposa) fue la que me dijo: ‘Tienes que operarte'”, empezó diciendo Varoni en entrevista en 'Ser 360'.

Agregó: “Yo empecé a bajar de peso a velocidad impactante y me empezó a gustar mucho eso y solo pensaba en seguir bajando y bajando, eso me afectó mentalmente. Se volvió como una enfermedad, me volví medio loco con el tema, hasta que alguien me frenó”, aseguró Miguel Varoni.

Al estar muy delgado, sus amigos le empezaron a decir que ya no se veía delgado y saludable, sino que parecía que estuviera muy enfermo, esa fue la alerta para el actor de “Pedro el escamoso” buscar ayuda porque no se sentía bien con la nueva imagen que tenía.

“Yo creo que si uno no se siente cómodo con su peso y está como generándole temas una opción es esa, es una buena opción la bariátrica, lo que sí es importante es saber manejarla”, señaló.