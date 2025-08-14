Nodal admite que se casó con Ángela Aguilar 21 días después de separarse de Cazzu

Christian Nodal habló por primera vez sobre las acusaciones de infidelidad que provocó su boda con Ángela Aguilar a poco tiempo de anunciar su separación de Cazzu.

Durante una entrevista de dos horas con la periodista Adela Micha en el canal de YouTube "La Saga", Nodal admitió que se casó el 29 de mayo, tan solo 21 días después de terminar su relación con la rapera argentina.

Asimismo, reveló que se enamoró de la hija de Pepe Aguilar mientras grababan juntos la canción "Dime que me quieres" en el año 2020, cuando él tenía 22 años y ella 16.

"Ahí fue donde surgió el romance con ella, ¿no? Ahí fue donde dije: ‘wow, está bien bonito esto’. Por miedos, por enamorado, por todo, por perro, no pudimos hacer que eso funcionara", contó sobre la primera etapa de su romance con Aguilar.

"No volvimos a hablar nunca más, en todo el tramo, en hasta el 14 de mayo de 2024", dijo.

El cantante de regional mexicano le pidió perdón a la madre de su hija por haberse enamorado de otra mujer a poco tiempo de su ruptura.

Según lo revelado por el artista mexicano, él y Cazzu se habían separado seis veces antes de iniciar la relación con su esposa.

"Yo de corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamoré", señaló.

"Me enamoré, pensé que bastaba con ser honesto. Me hubiera gustado darle más tiempo para procesar la tristeza, el dolor o el despecho, pero no fue por gusto. Yo no sabía que me iba a enamorar el mismo mes que me separé", afirmó.