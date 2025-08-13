Zulinka Pérez y Miguel Báez denuncian persona que engaña y pide dinero a sus fanáticos

La agrupación de merengue compuesta por Zulinka Pérez y Miguel Báez denunció a través de sus redes sociales a una persona residente en Puerto Rico que está engañando y pidiendo dinero a sus fanáticos identificándose como "mejor amiga" de los cantantes.

En ese sentido, la pareja de esposos advirtió a su público sobre este tipo de estafa y afirmó estar al margen de la situación, por lo que pidió que la persona en cuestión desista de la práctica de manera voluntaria antes de ser expuesta públicamente.

"De manera ajena y sin autorización, esta persona ha solicitado y recolectado dinero a nombre de Zulinka y Miguel y de un supuesto 'equipo' para la compra de regalos, lo cual es completamente falso. Toda comunicación o actividad oficial se publicará únicamente por los canales oficiales de los artistas. Se exhorta a no dejarse engañar y denunciar cualquier mensaje sospechoso", dice el comunicado.

"Si esta persona persiste en esta conducta, nos veremos en la obligación de hacer público su nombre", concluye.