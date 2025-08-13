Primera dama Raquel Arbaje dispuesta a ayudar a la vedette Angelita Curiel: "Crecí viéndola"

Luego de informarse sobre la hospitalización de la vedette dominicana Angelita Curiel, también conocida como "la Mulatona", la primera dama de la República Raquel Arbaje expresó sus deseos de ayudar en el caso.

Curiel se encuentra ingresada en el Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras, donde será sometida a una operación tras sufrir una fractura de fémur.

"La doctora Yocasta Lara, supervisora general de hospitales del SNS, ha sido informada. Crecí viendo a Angelita Curiel. Ella, como cada ciudadano dominicano, merece nuestro respeto y estoy siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesite", dijo Arbaje en un comentario en Instagram, donde los familiares de la artista solicitaron donantes de sangre tipo A negativo para la cirugía.

Curiel ganó popularidad en la década de 1980 con apariciones en el legendario programa de televisión "El Show del Mediodía", donde bailaba e interpretaba sus temas luciendo sensuales vestuarios de brillos y pedrería.