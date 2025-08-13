Carolina Feliz revela que decidió no tener hijos: "Me siento plena"

La actriz y comunicadora Carolina Feliz, de 46 años, reveló que decidió no tener hijos.

Como parte del segmento "Opiniones impopulares" del programa de radio "Juego de Damas", Feliz afirmó que se siente plena a pesar de no ser madre, lo que ha provocado que miembros de su familia la cuestionen, generando así la presión social que normalmente ejerce la sociedad en una mujer de su edad.

Mientras comentaba con sus compañeras del espacio la noticia de una joven que tomó la decisión de no casarse ni tener hijos, la panelista expresó: "Yo estoy sumamente conforme, cien por ciento conforme, me siento feliz, me siento en paz, me siento plena pero es una cosa que yo he trabajado porque fue una decisión que yo tomé".

Sin embargo, Feliz confesó que ese deseo surge cuando está con su sobrina.

"Cuando se pone a llorar se me quita", bromeó Feliz, quien estuvo casada con el español Borja Aleixandre.

La locutora señaló que no se arrepiente de su decisión aunque aclaró que sí siente ternura por los niños y le encanta cuidarlos.

"La soledad y no tener hijos también es una decisión y hay que respetarla", puntualizó.