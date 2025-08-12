Exmarido de Halle Berry sobre ruptura con la actriz: Ella no cocinaba y no parecía muy maternal

El exjugador de las Grandes Ligas David Justice, habló sobre su matrimonio con la actriz Halle Berry, con quien estuvo casado entre 1993 y 1997.

Justice reflexionó sobre lo apresurado del compromiso. Contó que la actriz le propuso matrimonio a los cinco meses de relación, y aunque aceptó, confesó que no estaba completamente seguro. “No quería hacerla sentir mal, así que dije que sí, pero no estoy seguro de haberlo deseado realmente”, dijo en el podcast All the Smoke.

El deportista reconoció que en aquel entonces no tenía la madurez ni el conocimiento necesarios para mantener una relación sólida. “Era joven y solo había tenido una relación seria antes de ella. Mi comprensión sobre las relaciones era bastante limitada”, expresó.

El exbeisbolista de 59 años también señaló que su visión tradicional del matrimonio influyó en la estabilidad de la relación. “Me preguntaba si ella era la persona con quien quería formar una familia. En ese momento, ella no cocinaba, no limpiaba, y no parecía muy maternal. Empezamos a tener conflictos”, relató..

Además, los compromisos laborales de Berry, quien viajaba constantemente por su carrera como actriz, afectaron aún más la relación. “Pasábamos mucho tiempo separados porque ella filmaba en diferentes países”, explicó. “Probablemente hubiéramos tenido una mejor oportunidad si yo hubiera conocido la terapia”.