En Santiago se comenta: gran espectáculo y recuerdos memorables

Un espectáculo inolvidable para quienes tuvieron la dicha de acudir a la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo. Maridalia Hernández, Pasión Vega, Frank Ceara, Pavel Núñez, Carlos Luis y José Antonio Rodríguez ofrecieron una noche llena de pasión, buena música y excelentes talentos como un tributo a Joan Manuel Serrat. ¡Precioso, fabuloso! Vi la reseña de mi amigo Alfonso Quiñones, publicada en El Caribe, y fue, como siempre, sin desperdicio.

COMENTARIO

No entiendo por qué eventos de esta magnitud no se presentan también en Santiago, para que los amantes de la buena música puedan vivir esa experiencia sin tener que trasladarse a la capital.

cumpleaños feliz

En Santiago hay personas con alto poder adquisitivo que disfrutan plenamente de la vida. Uno de ellos es el ingeniero José Espinal, quien celebró su cumpleaños por todo lo alto en su preciosa hacienda Guayacán, acompañado de su esposa Edurne de Espinal. Fue un tremendo ágape que reunió a personalidades de la ciudad, incluyendo a su amigo y expresidente Leonel Fernández, quien vino desde Santo Domingo a acompañarlo.

GRAN FIESTA

La fiesta fue despampanante: Fernando Villalona, Mariachi Caballero, Banda Real, una exhibición de caballos de paso fino, bebidas variadas, excelente comida, atenciones de primera, alegría y disfrute en un ambiente único. La hacienda donde se celebró la actividad es amplia, decorada con mucho gusto, con árboles, flores y luces por doquier. A pesar de ser lunes, el evento estuvo lleno de invitados especiales. Los esposos Espinal tienen, sin duda, un gusto exquisito.

VESUVIO

Como todo en la vida, algunas cosas llegan a su fin. Tal es el caso del icónico restaurante El Vesuvio, que cerró sus puertas después de 70 años de historia. Según un interesante reportaje de Diario Libre, lleno de nostalgia, nosotros los santiaguenses también recordamos este lugar con cariño. Era una parada obligada cuando íbamos a la capital, al Malecón, a disfrutar del placer de una buena comida en un ambiente encantador. Allí coincidíamos con compueblanos que también acudían a vivir esa experiencia.

NUEVAS TORRES

Ahora, en ese espacio, se construirán dos torres residenciales. Solo nos quedará el recuerdo de las atenciones de sus mozos, la amabilidad de sus propietarios, la comida fresca y gourmet, y esas largas conversaciones con vistas al mar. Pero así es la vida: como dice la canción, “todo pasa”.

WLADIMIR LENDOF

Quiero felicitar a Wladimir Lendof, un excelente ser humano, creativo y amigo de los amigos. Me une a él una gran amistad; hemos coincidido en varios viajes fuera del país. Su empresa, que lleva su propio nombre, lleva más de 28 años organizando los mejores eventos sociales y empresariales del país, y está muy bien posicionada en el mercado.

DETALLES

Cada vez que asisto a una actividad social en cualquier parte del país, y veo el glamour y la elegancia de la decoración, ya sé que fue obra de Wladimir. Todos se quedan maravillados. Es increíble cómo convierte cualquier espacio en lujo puro. Recientemente fue reconocido en los premios Latin American Wedding Awards 2025, recibiendo tres galardones bien merecidos. ¡Felicidades!