Jennifer Ventura, la reina que encontró un propósito tras la muerte de su madre en el Jet Set

Aunque convertirse en Miss Universo República Dominicana siempre fue su sueño, Jennifer Ventura encontró un mayor propósito para participar en el certamen y coronarse, tras la muerte de su madre, Roselin Marte Nova, en la tragedia de la discoteca Jet Set.

La graduada en Ingeniería Civil contó en una entrevista en el programa "Trukamelo" que su deseo de portar el título nacional había quedado en el pasado, pero todo cambió cuando perdió a su progenitora aquel fatídico 8 de abril.

"Lo primero es que era un sueño que tenía desde pequeña que pensaba que se iba a quedar en el cajón de los recuerdos, pero la vida se fue moviendo de una forma extraordinaria creando un propósito con sentido".

"En ese propósito, surgió mi madre que es mi motivación, mi motor y siempre lo va a ser, no importa que no esté conmigo físicamente, y después de su pérdida que lamentablemente tuvimos en la tragedia de Jet Set, entendí que su muerte iba a ser el propósito mayor para yo caminar en este sendero nuevo y estoy segura que va a transformar mi vida y muchas vidas más", afirmó.

La beldad dominicana, quien representó a Barahona, tuvo un motivo para competir por la corona, lejos de un simple deseo superficial, transformando el luto en un impulso para lograr su objetivo.

"Quisiera que todas las familias que tuvieron una ese día vean en mí un reflejo de resiliencia, que entiendan que cada paso que están dando hoy es un paso que va a enorgullecer a su familia que hoy lo está viendo desde el cielo, que sepan que el dolor no se va a ir pero sí se va a transformar y depende de nosotros hacer de esa transformación un propósito", explicó.

"Y que esta participación no lo vean como algo superficial, sino como una manera de darme la oportunidad de seguir creciendo, de levantarme y de traer una sonrisa que todos sabemos que perdimos esa noche", añadió.

Roselin Marte Nova, madre de Jennifer Ventura, nació en Barahona, pero su anhelo de superación y el deseo de estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) la motivaron a trasladarse a la capital dominicana, donde también se especializó en Ingeniería Estructural.

La partida de Roselin, a sus 57 años, ha dejado un profundo vacío en el corazón de sus cuatro hijos, quienes no solo la recuerdan con amor y gratitud, sino que mantienen vivo el deseo de su madre: “estar siempre unidos”.