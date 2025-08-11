Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Farándula

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se comprometen tras casi 10 años de relación

El futbolista portugués conoció a su novia en el año 2016 mientras ella trabajaba en una tienda de carteras de lujo en España.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casarán.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", publicó Rodríguez junto a una fotografía donde muestra su anillo de diamante.

La pareja anunció su compromiso tras casi 10 años de relación y cuatro hijos en común, Alana Martina, Bella Esmeralda y los mellizos Eva y Mateo. 

El futbolista portugués conoció a su novia en el año 2016 mientras ella trabajaba en una tienda de carteras de lujo en España.

