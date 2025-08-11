Arrestan por segunda vez a Pee Wee por conducir en estado de ebriedad

El cantante mexicano-estadounidense Irvin Salinas Martínez, conocido artísticamente como Pee Wee, fue arrestado por conducir en estado de ebriedad.

De acuerdo a registros oficiales de los récords de la Cárcel del Condado Hidalgo obtenidos por Telemundo, el artista fue detenido el domingo 10 de agosto y la fianza asciende a unos cinco mil dólares.

Esta es la segunda vez que el exvocalista de los Kumbia Kings es arretado por el mismo cargo.

El exponente de regional mexicano fue arrestado la madrugada del 20 de enero en Texas, Estados Unidos, mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

En ese momento, explicó que al momento de su detención se dirigía a su casa tras salir de una reunión familiar.

"Si estaba cerca de mi casa y decidí manejar hacia mi casa y desafortunadamente fui detenido por la policía, me arrestaron y estuve en la cárcel aproximadamente 12 a 14 horas", expresó Pee Wee.

En ese sentido, el cantante mexicano dijo que se presentó ante un juez y firmó un acuerdo para regresar por cuenta propia en 30 días. Además admitió sentirse avergonzado, por lo que pidió disculpas e instó a sus seguidores a no conducir después de tomar.