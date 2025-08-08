Productor William Liriano será sepultado este sábado; familiares piden donar a fundación en lugar de llevar flores

La familia del productor William Liriano Soriano, quien murió este jueves tras luchar contra varias complicaciones de salud, dio a conocer los detalles relacionados con los servicios fúnebres.

De acuerdo al comunicado, los restos están siendo expuestos este viernes (12:00p.m. - 9:00p.m.) y el sábado (9:00a.m. - 12:00p.m.) en la Sala Flor del Loto de Funeraria Memorial, Av. 27 de Febrero, donde también se llevará a cabo una misa de cuerpo presente a las 11 de la mañana, antes de su entierro en el Cementerio Cristo Redentor.

"En honor a su memoria y siguiendo su espíritu solidario, los familiares piden que, en lugar de flores, quienes deseen expresar su cariño lo hagan mediante un aporte a la Fundación Pañoleta, organización que brinda apoyo a pacientes con cáncer y a la que William ofreció tanto respaldo durante su vida", se lee.

Donaciones:

Banco BHD

Cuenta Corriente: 1435 953 0019

RNC: 430-141-089

El trabajo de Liriano Soriano fue reconocido por componer canciones y organizar eventos artísticos. En el último que se involucró fue en la producción de “Retromerengue”, un show con Dioni Fernández & El Equipo que se iba a realizar el pasado viernes 31 de julio en Hard Rock Café Santo Domingo.