Productor William Liriano será sepultado este sábado; familiares piden donar a fundación en lugar de llevar flores
De acuerdo al comunicado, los restos están siendo expuestos en la Sala Flor del Loto de Funeraria Memorial, Av. 27 de Febrero.
La familia del productor William Liriano Soriano, quien murió este jueves tras luchar contra varias complicaciones de salud, dio a conocer los detalles relacionados con los servicios fúnebres.
De acuerdo al comunicado, los restos están siendo expuestos este viernes (12:00p.m. - 9:00p.m.) y el sábado (9:00a.m. - 12:00p.m.) en la Sala Flor del Loto de Funeraria Memorial, Av. 27 de Febrero, donde también se llevará a cabo una misa de cuerpo presente a las 11 de la mañana, antes de su entierro en el Cementerio Cristo Redentor.
"En honor a su memoria y siguiendo su espíritu solidario, los familiares piden que, en lugar de flores, quienes deseen expresar su cariño lo hagan mediante un aporte a la Fundación Pañoleta, organización que brinda apoyo a pacientes con cáncer y a la que William ofreció tanto respaldo durante su vida", se lee.
Donaciones:
Banco BHD
Cuenta Corriente: 1435 953 0019
RNC: 430-141-089
El trabajo de Liriano Soriano fue reconocido por componer canciones y organizar eventos artísticos. En el último que se involucró fue en la producción de “Retromerengue”, un show con Dioni Fernández & El Equipo que se iba a realizar el pasado viernes 31 de julio en Hard Rock Café Santo Domingo.