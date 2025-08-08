Gemmy Quelliz tras quedar como segunda finalista en Miss Universe Latina: "El triunfo quedó en casa"

La dominicana Gemmy Quelliz, quien obtuvo el segundo lugar en el reality Miss Universe Latina, transmitido por Telemundo, regresó al país y sostuvo un encuentro con miembros de la prensa, familiares y allegados en una actividad celebrada en Donna Fugata.

Durante el acto, la modelo internacional agradeció el respaldo recibido tanto de los dominicanos como de la comunidad latina:

“Representar nuestras raíces, nuestra cultura, y ese espíritu inquebrantable que nos une como comunidad fue un honor inmenso. Gracias por creer en mí, por cada mensaje, cada muestra de cariño y por recordarme que cuando un dominicano brilla, brillamos todos”, expresó.

Desde el inicio de la competencia, fue una de las participantes más destacadas por su desenvolvimiento escénico, seguridad y capacidad de conexión con el público.

Durante toda la competencia, Quelliz fue incluida consistentemente en los rankings de misiológos y medios especializados, que la posicionaban entre las favoritas para representar a todos los latinos en el certamen Miss Universe.

Asimismo, felicitó a su compatriota Yamilex Hernández, quien finalmente se alzó con la corona, y valoró que dos dominicanas alcanzaran posiciones de relevancia. “El triunfo quedó en casa y ambas dimos el corazón por nuestro país”, afirmó.

Quelliz anunció que se enfocará en su desarrollo profesional como actriz, área en la que ha venido formándose en Nueva York, y manifestó su interés en integrarse a la televisión.

Más de Gemmy Quelliz

Nacida en Los Mina, Santo Domingo Este, inició su trayectoria en programas infantiles en la televisión dominicana. A los 17 años emigró a Estados Unidos y firmó con la agencia Elite Model Management, tras ser finalista del concurso Elite Model Look 2009.

Ha trabajado con marcas como Sephora, L’Oréal, Guess, Steve Madden y Forever 21, participando en campañas y desfiles en ciudades como París, Milán y Londres. También se ha formado como actriz en la Stella Adler Studio of Acting y ha sido entrenada por la reconocida coach Sheila Gray.

En 2024 fue tercera finalista del certamen Miss República Dominicana, representando a Santo Domingo Este. Ese mismo año lanzó en Nueva York su restaurante BOKAGUÁ, una propuesta gastronómica que fusiona la cocina dominicana con influencias asiáticas.

Gemmy Quelliz, de 34 años y madre de un hijo, continúa consolidando su carrera artística y reafirma su compromiso con representar a la mujer dominicana en escenarios internacionales.