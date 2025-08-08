Magali Febles es reconocida por la fundación Milagros de Amor durante foro sobre el autismo

La empresaria Milagros Santana y su hijo, Ángel Alexis Martínez, representantes de la Fundación Milagros de Amor, reconocieron a la directora de Miss Universo República Dominicana Magali Febles por su aportes sociales.

Febles recibió la placa este jueves durante el foro "La corona brilla por el autismo", previo a la gala final del certamen nacional que se llevará a cabo el domingo 10 de agosto en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

"Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por tu invaluable apoyo y agradecimiento con la causa del espectro autismo en República Dominicana. Tu dedicación y empatía hacen una verdadera diferencia en la vida de muchas familias y niños que necesitan de nuestra solidaridad y esfuerzo conjunto. Gracias por ser una luz de esperanza", dice la dedicatoria grabada en el material.

Durante el conversatorio que tuvo lugar en el teatro Sambil, Ángel Alexis Martínez, quien está dentro del espectro autista, estuvo a cargo del discurso de apertura, además del elenco de Azul Podcast, el humorista Liondy Ozoria y el productor Manauri Jorge, y la comunicadora Tenay Rodríguez, quienes también hablaron sobre sus experiencias apoyando la causa.

Ángel Alexis Martínez, de 16 años, se refirió al reglamento de aplicación de la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), que el presidente Luis Abinader emitió el año pasado, y destacó la importancia de ser empáticos con los seres humanos sin importar su condición.

"Hay un tema sobre el autismo que me ha preocupado por mucho tiempo y es la percepción, por eso quiero cubrir el tema sobre la humanidad y no sobre el autismo porque la gente con autismo, sobre todo, somos seres humanos", enfatizó Martínez.

" Yo no estoy parado aquí porque tengo autismo, yo estoy parado aquí porque me importa la humanidad, no solo se trata sobre la gente con autismo, se trata sobre la gente con síndrome de Down, depresión, autismo... sobre recibir un trato digno como seres humanos, eso es lo que me importa a mí", indicó.

La Fundación Milagros de Amor se prepara para su actividad anual "Autistas en Acción", que reúne a personas con trastornos del espectro autista en un escenario creado para exponer sus talentos y habilidades.