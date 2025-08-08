Frank Perozo describe a la mujer ideal para tener una relación

Luego de volver a la soltería, Frank Perozo reveló los valores que debe tener su próxima pareja.

Durante una entrevista "One to one" con Brea Frank, el actor describió a la mujer ideal para tener una relación tras el noviazgo que sostuvo durante un año con la comunicadora Gabi Desangles.

"Mis valores principales en una relación son cinco, y es una mesa de cinco patas, tienen que existir... mis no negociables, esos son mis no negociables: lealtad, fidelidad, que tenga la capacidad de comunicación y de saber comunicarnos para ver cómo se solucionan los problemas, que siempre van a existir, la aceptación, que me acepte y que no me controle", afirmó.

"El tema de la aceptación para mí es muy importante porque nosotros todos venimos con una mochila de ladrillos, ya sea por infancia o como tú le quieras poner, siempre venimos con muchos vicios de relaciones pasadas o venimos con traumas de lo que sea y muchas veces estamos diseñado para que esa persona que nos acompañe nos enseñe mejor quién somos", explicó.

Sobre su fallido romance con Desangles, Perozo admitió que la exposición mediática que tenían ambos como pareja les generaba ansiedad, aunque aclaró que no provocó la ruptura.

En ese sentido, Perozo señaló que no le importa si su próxima novia es figura pública, mencionando una relación anterior que mantuvo en privado, a pesar de que considera "bonito" compartir cuando está enamorado.

"Mi ex exnovia duramos casi cinco años y nadie supo que yo tenía una relación y era igual que tu esposa, que ella nunca quiso que yo le tirara fotos y nos sentábamos y lo hablábamos y yo le dije: mira, por protección a ti y por protección a mí y por protección a mi familia y por protección a mi entorno vamos a tratar de evitar de hacerlo público", contó Perozo.