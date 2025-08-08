Conoce las candidatas a la corona de Miss Universo República Dominicana 2025

La edición número 69 del certamen
Miss Universo República Dominicana se llevará a cabo el próximo domingo 10 de agosto en el Teatro Nacional Eduardo Brito, donde se escogerá la mujer que representará el país en el Miss Universo 2025.
Estas 29 candidatas van en busca de la corona:
SAN JUAN Abril Marie Rodríguez
Abril Marie Rodríguez, representante de San Juan. Foto: Instagram
CIBAO Franciel Reyes
Franciel Reyes, representante del Cibao. Foto: Instagram
BOCHA CHICA Maribel Rosario
Maribel Rosario, representante de Boca Chica. Foto: Instagram
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Delisa Francisco
Delisa Francisco, representante de María Trinidad Sánchez. Foto: Instagram
LA ROMANA Luz Chanel Prinz
Luz Chanel Prinz, representante de La Romana. Foto: Instagram
HATO MAYOR Crismari Inoa
Crismari Inoa, representante de Hato Mayor. Foto: Instagram
NAGUA Leidy Diana Céspedes Veras
Leidy Diana Céspedes Veras, representante de Nagua. Foto: Instagram
PERAVIA Criselys García
Criselys García, representante de Peravia. Foto: Instagram
LA VEGA Wendy Sánchez
Wendy Sánchez, representante de La Vega. Foto: Instagram
COMUNIDAD DOMINICANA EN ALEMANIA Nancy Koroll
Nancy Koroll, representante de la Comunidad Dominicana en Alemania. Foto: Instagram
PUERTO PLATA Luisa Hernández
Luisa Hernández, representante de Puerto Plata. Foto: Instagram
DUARTE Naroly Vásquez
Naroly Vásquez, representante de Duarte. Foto: Instagram
LA ALTAGRACIA Yakaira Reyes
Yakaira Reyes, representante de La Altagracia. Foto: Instagram
SANTO DOMINGO ESTE Margarita Simon
Margarita Simon, representante de Santo Domingo Este. Foto: fuente externa
SAN FRANCISCO DE MACORÍS Dianmy Soto
Dianmy Soto, representante de San Francisco de Macorís. Foto: Instagram
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN Anita Maspons
Anita Maspons, Santo Domingo de Guzmán. Foto: Instagram
SAN PEDRO DE MACORÍS Alondra Sprauve Carty
Alondra Sprauve Carty, representante de San Pedro de Macorís. Foto: Instagram
SANTO DOMINGO NORTE Yordalis Corporán
Yordalis Corporán, representante de Santo Domingo Norte. Foto: Instagram
BARAHONA Jennifer Ventura
Jennifer Ventura, representante de Barahona. Foto: Instagram
BONAO Esmeralda Columna
Esmeralda Columna, representante de Bonao. Foto: Instagram
SAN JOSÉ DE OCOA Delia Mejía
Delia Mejía, representante de San José de Ocoa. Foto: Instagram
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Lucía García Cáceres
Lucía García Cáceres, representante de Santiago. Foto: Instagram
PUNTA CANA Jermanda Ramos
Jermanda Ramos, representante de Punta Cana. Foto: Instagram
DISTRITO NACIONAL Ámbar Taveras
Ámbar Taveras, representante del Distrito Nacional. Foto: Instagram
SAMANÁ April del Rosario
April del Rosario, representante de Samaná. Foto: Instagram
MONSEÑOR NOUEL Justin Corporán
Justin Corporán, representante de Monseñor Nouel. Foto: Instagram
COMUNIDAD DOMINICANA EN USA Lucianny Hernández Brito
Lucianny Hernández Brito, representante de la Comunidad Dominicana en USA. Foto: Instagram
SANTO DOMINGO OESTE Laura Carolina Bibaro Encarnación
Laura Carolina Bibaro Encarnación, representante de Santo Domingo Oeste. Foto: Instagram
SÁNCHEZ RAMÍREZ Miosotis Almonte
Miosotis Almonte, representante de Sánchez Ramírez. foto: instagram