Conoce las candidatas a la corona de Miss Universo República Dominicana 2025

La edición número 69 del certamen Miss Universo República Dominicana se llevará a cabo el próximo domingo 10 de agosto en el Teatro Nacional Eduardo Brito, donde se escogerá la mujer que representará el país en el Miss Universo 2025.

Estas 29 candidatas van en busca de la corona:

SAN JUAN

Abril Marie Rodríguez

Abril Marie Rodríguez, representante de San Juan.Foto: Instagram

CIBAO

Franciel Reyes

Franciel Reyes, representante del Cibao.Foto: Instagram

BOCHA CHICA

Maribel Rosario

Maribel Rosario, representante de Boca Chica.Foto: Instagram

MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

Delisa Francisco

Delisa Francisco, representante de María Trinidad Sánchez.Foto: Instagram

LA ROMANA

Luz Chanel Prinz

Luz Chanel Prinz, representante de La Romana.Foto: Instagram

HATO MAYOR

Crismari Inoa

Crismari Inoa, representante de Hato Mayor.Foto: Instagram

NAGUA

Leidy Diana Céspedes Veras

Leidy Diana Céspedes Veras, representante de Nagua.Foto: Instagram

PERAVIA

Criselys García

Criselys García, representante de Peravia.Foto: Instagram

LA VEGA

Wendy Sánchez

Wendy Sánchez, representante de La Vega.Foto: Instagram

COMUNIDAD DOMINICANA EN ALEMANIA

Nancy Koroll

Nancy Koroll, representante de la Comunidad Dominicana en Alemania.Foto: Instagram

PUERTO PLATA

Luisa Hernández

Luisa Hernández, representante de Puerto Plata.Foto: Instagram

DUARTE

Naroly Vásquez

Naroly Vásquez, representante de Duarte.Foto: Instagram

LA ALTAGRACIA

Yakaira Reyes

Yakaira Reyes, representante de La Altagracia.Foto: Instagram

SANTO DOMINGO ESTE

Margarita Simon

​Margarita Simon, representante de Santo Domingo Este.Foto: fuente externa

SAN FRANCISCO DE MACORÍS

Dianmy Soto

Dianmy Soto, representante de San Francisco de Macorís.Foto: Instagram

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

Anita Maspons

Anita Maspons, Santo Domingo de Guzmán.Foto: Instagram

SAN PEDRO DE MACORÍS

Alondra Sprauve Carty

Alondra Sprauve Carty, representante de San Pedro de Macorís.Foto: Instagram

SANTO DOMINGO NORTE

Yordalis Corporán

Yordalis Corporán, representante de Santo Domingo Norte.Foto: Instagram

BARAHONA

Jennifer Ventura

Jennifer Ventura, representante de Barahona.Foto: Instagram

BONAO

Esmeralda Columna

Esmeralda Columna, representante de Bonao.Foto: Instagram

SAN JOSÉ DE OCOA

Delia Mejía

Delia Mejía, representante de San José de Ocoa.Foto: Instagram

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

Lucía García Cáceres

Lucía García Cáceres, representante de Santiago.Foto: Instagram

PUNTA CANA

Jermanda Ramos

Jermanda Ramos, representante de Punta Cana.Foto: Instagram

DISTRITO NACIONAL

Ámbar Taveras

Ámbar Taveras, representante del Distrito Nacional.Foto: Instagram

SAMANÁ

April del Rosario

April del Rosario, representante de Samaná.Foto: Instagram

MONSEÑOR NOUEL

Justin Corporán

Justin Corporán, representante de Monseñor Nouel.Foto: Instagram

COMUNIDAD DOMINICANA EN USA

Lucianny Hernández Brito

Lucianny Hernández Brito, representante de la Comunidad Dominicana en USA.Foto: Instagram

SANTO DOMINGO OESTE

Laura Carolina Bibaro Encarnación

Laura Carolina Bibaro Encarnación, representante de Santo Domingo Oeste.Foto: Instagram

SÁNCHEZ RAMÍREZ

Miosotis Almonte