Farándula

William Liriano

Muere el productor artístico William Liriano

William fue un agente activo en la industria del entretenimiento a nivel popular, dejando una huella con su talento, entrega y profesionalismo.

Listín DiarioSanto Domingo

La familia del productor William Liriano informó este jueves que "lamentablemente perdió la batalla" tras complicaciones de salud que lo mantuvieron ingresado durante las últimas dos semanas en un centro médico de la capital.

William fue un agente activo en la industria del entretenimiento a nivel popular, dejando una huella con su talento, entrega y profesionalismo. 

Su partida enluta al sector artístico y a todos los que tuvieron el privilegio de conocer y trabajar junto a él.

"El entretenimiento, la cultura y la creatividad pierden un gran talento, una persona positiva, buena, siempre pensando en su próxima composición y su nuevo proyecto. Paz a tu alma", posteó el empresario artístico Luis Medrano en su Instagram.

Liriano se distinguió por componer canciones y organizar eventos artísticos. En el último que se involucró fue en la producción de “Retromerengue”, un show con Dioni Fernández & El Equipo que se iba a realizar el pasado viernes 31 de julio en Hard Rock Café Santo Domingo.

