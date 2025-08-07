Muere de cáncer a los 48 años el exesposo y representante de Kelly Clarkson

Brandon Blackstock, exesposo y representante artístico de la cantante estadounidense Kelly Clarkson, falleció de cáncer, informó su familia el jueves. Tenía 48 años de edad.

“Con gran tristeza compartimos la noticia de que Brandon Blackstock ha fallecido. Brandon luchó valientemente contra el cáncer durante más de tres años. Falleció en paz, rodeado de su familia. Agradecemos sus pensamientos y oraciones y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia en estos momentos tan difíciles”, fueron las declaraciones compartidas a diversos medios en Estados Unidos.

El miércoles, Clarkson anunció a través de Instagram que posponía sus conciertos "Studio Session" en Las Vegas: "Aunque normalmente mantengo mi vida privada en privado, el año pasado el padre de mis hijos estuvo enfermo y, en este momento, necesito estar completamente presente para ellos".

Blackstock fue padre de cuatro hijos, incluyendo dos de su matrimonio anterior con Melissa Ashworth: Savannah y Seth. Tiene dos hijos pequeños con Clarkson: River y Remington.

Blackstock se convirtió en abuelo en 2022, cuando Savannah dio a luz a un hijo llamado Lake.

Blackstock y Clarkson se conocieron durante un ensayo de los Premios de la Academia de Música Country en 2006.

La pareja comenzó a salir en 2012, tras reencontrarse en un Super Bowl, y se casaron en octubre de 2013.

En 2020, ella solicitó el divorcio, alegando diferencias irreconciliables, y pidió que no se le exigiera pagar la manutención conyugal a Blackstock.

La solicitud solicitaba que se le devolviera el apellido legal a Clarkson a la cantante e indicaba que la pareja tenía un acuerdo prenupcial.

El divorcio fue contencioso y finalmente se concretó en 2022. En 2024, la pareja acordó resolver las demandas por millones de dólares que él supuestamente le cobró de más mientras era su representante durante su matrimonio.

Blackstock también representó anteriormente a Blake Shelton y Rascal Flatts. Comenzó su carrera en Starstruck Entertainment, la empresa de su padre, Narvel Blackstock.

La leyenda del country Reba McEntire estuvo casada con Narvel Blackstock, de 1989 a 2015, y es madre de Shelby, el hermano de Blackstock.

Narvel Blackstock representó a Clarkson antes de que su hijo asumiera el control.