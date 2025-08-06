250 piezas de gemas y cristales tiene la nueva corona que llevará la Miss RD Universo 2025

La organización Miss República Dominicana Universo presentó oficialmente la nueva corona que llevará la representante dominicana rumbo a Miss Universe 2025.

Según se informó, la pieza está compuesta por más de 250 piezas entre gemas, cristales y detalles brillantes; y es obra del diseñador Axel Thomas, que “refleja no solo la elegancia y majestuosidad de la mujer dominicana, sino también su fuerza, resiliencia y conexión con la identidad nacional”.

La directora del certamen, Magali Febles, encabezó la ceremonia, en la que se reveló la corona ante medios de comunicación, reinas de belleza, candidatas y figuras del mundo del arte y la moda.

“Esta corona representa mucho más que una victoria. Es el símbolo del compromiso, la disciplina y el propósito con el que una reina se entrega a su nación. Cada piedra encierra un valor: sabiduría, humildad, fuerza, empatía, y orgullo nacional. La estrella que la corona al centro, marca el camino de quien está destinada a brillar, no por su luz exterior, sino por la huella que deja en los demás", expresó Febles.

El diseño de la corona está inspirado en elementos de la flora y arquitectura dominicana, con piedras en tonos azul zafiro que hacen alusión al mar Caribe, y detalles dorados que evocan la riqueza cultural y espiritual del país. Cada componente fue seleccionado con la intención de representar no solo la belleza externa, sino los valores que guían al certamen: integridad, conciencia social y representación auténtica.

La nueva corona será entregada a la ganadora de la edición número 69 del concurso, a celebrarse el domingo 10 de agosto en el Teatro Nacional de Santo Domingo, con transmisión nacional por Color Visión 9.