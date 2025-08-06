Miss rd universo
250 piezas de gemas y cristales tiene la nueva corona que llevará la Miss RD Universo 2025
La pieza es obra de diseñador Axel Thomas
La organización Miss República Dominicana Universo presentó oficialmente la nueva corona que llevará la representante dominicana rumbo a Miss Universe 2025.
Según se informó, la pieza está compuesta por más de 250 piezas entre gemas, cristales y detalles brillantes; y es obra del diseñador Axel Thomas, que “refleja no solo la elegancia y majestuosidad de la mujer dominicana, sino también su fuerza, resiliencia y conexión con la identidad nacional”.
La directora del certamen, Magali Febles, encabezó la ceremonia, en la que se reveló la corona ante medios de comunicación, reinas de belleza, candidatas y figuras del mundo del arte y la moda.
“Esta corona representa mucho más que una victoria. Es el símbolo del compromiso, la disciplina y el propósito con el que una reina se entrega a su nación. Cada piedra encierra un valor: sabiduría, humildad, fuerza, empatía, y orgullo nacional. La estrella que la corona al centro, marca el camino de quien está destinada a brillar, no por su luz exterior, sino por la huella que deja en los demás", expresó Febles.
El diseño de la corona está inspirado en elementos de la flora y arquitectura dominicana, con piedras en tonos azul zafiro que hacen alusión al mar Caribe, y detalles dorados que evocan la riqueza cultural y espiritual del país. Cada componente fue seleccionado con la intención de representar no solo la belleza externa, sino los valores que guían al certamen: integridad, conciencia social y representación auténtica.
La nueva corona será entregada a la ganadora de la edición número 69 del concurso, a celebrarse el domingo 10 de agosto en el Teatro Nacional de Santo Domingo, con transmisión nacional por Color Visión 9.