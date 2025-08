Miss Puerto Rico, Jennifer Colón, revela que su hijo nació "inesperadamente" y aún no tiene nombre

La actual Miss Universo Puerto Rico, Jennifer Colón, anunció el nacimiento de su cuarto hijo el pasado fin de semana, a pocos días de coronar a su sucesora.

La modelo, de 37 años, contó durante una entrevista con "Lo sé todo" que su hijo nació antes de las 40 semanas y aún no tiene nombre. Además, confesó que decidió dar a luz de manera natural, sin la intervención de medicamentos.

"Teníamos ya un nombre, eso ya no existe, no tiene nombre, todo el mundo me pregunta, porque es que cuando le vimos la carita no parecía al nombre que nos gustaba y ahora estamos en este tira y jala, en la casa, de qué nombre le vamos a poner", explicó Jennifer, quien admitió que su bebé se llamaría Lucca, pero después de su nacimiento tiene otras opciones, entre ellas Jonah (como su padre), Enzo o Iker.

Jennifer Colón se convirtió en la primera Miss Universo Puerto Rico en funciones en dar a luz durante su funciones.

"Nació inesperadamente porque la realidad es que no fue a las 40 semanas, las 40 semanas eran el 22 de agosto, nació a las 37, pero yo más o menos me lo esperaba porque mis últimos dos hijos, mi nena y mi nene, nacieron a las 37, así que estaba preparada para todo, pero contenta, bien contenta, un parto bien bonito", afirmó.

"Él vino diferente porque nació mirando hacia arriba, entonces se tardó un poquito más de lo normal el parto pero todo bien gracias a Dios. La realidad es que uno lo compara con los otros dos partos y tuvieron como 4 y 5 horas, este duró 8 horas fue completamente sin medicamentos porque me gusta hacerlo súper natural pero se tardó porque el bebé venía mirando hacia arriba", dijo.

En diciembre de 2024, la beldad boricua se comprometió en matrimonio con su novio, Jonah López, quien es padre de su último hijo.