Actor surcoreano Song Young-kyu muere a los 55 años

El actor surcoreano Song Young-kyu fue encontrado muerto este lunes dentro de un vehículo estacionado en el distrito de Cheoin, Yongin, provincia de Gyeonggi en Corea del Sur. Tenía 55 años.

Según informes de prensa, una mujer informó a la policía, que actualmente investiga en qué circunstancias murió el protagonista del éxito de taquilla de 2019, "Extreme Job".

En junio, las autoridades detuvieron a Song conduciendo con un nivel de concentración de alcohol en la sangre por encima del umbral legal.

Tras la situación, la estrella de k-dramas fue despedido de dos importantes producciones, "The Defects" y "The Winning Try", y de la obra de teatro "Shakespeare In Love", ya que estos tipos de comportamientos no son bien visto moralmente en la industria del entretenimiento surcoreana.

También era conocido por sus papeles en la serie de Netflix Narco-Saints (2022) y la serie de Disney+ Big Bet (2022 a 2023).