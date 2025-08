Así afecta la enfermedad de Lyme a Justin Timberlake, Justin Bieber, Thalía y otros famosos

La enfermedad de Lyme, que proviene de una bacteria llamada Borrelia burgdorferi, es la enfermedad más común transmitida por las garrapatas en Norteamérica, según la Clínica Mayo.

Es endémica en los Estados Unidos, Europa y Asia y se propaga por la picadura de una garrapata de patas negras, conocida como la garrapata de los ciervos.

Recientemente, Justin Timberlake reveló que padece la enfermedad y así como él, famosos como Justin Bieber, Thalía, Richard Gere, Avril Lavigne, Alec Baldwin, entre otros, sufren del mismo mal.

¿Cómo afecta?

Se diagnostica en función de los síntomas, los hallazgos físicos (por ejemplo, un sarpullido que puede verse como una escarapela) y la posibilidad de exposición a garrapatas infectadas, pero es difícil, debido a que no siempre las personas presentan este salpullido y sus primeros síntomas se parecen mucho a los de otras enfermedades como la gripe, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares y de las articulaciones, y ganglios linfáticos inflamados.

La mayoría de los humanos se infectan a través de las picaduras de garrapatas inmaduras llamadas ninfas. Las ninfas son pequeñas (menos de 2 mm) y difíciles de ver; se alimentan durante los meses de primavera y verano, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

El sarpullido que aparece en la piel a menudo se asemeja a un ojo de buey y puede aparecer a los pocos días de la infección. Entre el 70% y el 80% de las personas con enfermedad de Lyme desarrollan este sarpullido, y algunos pacientes lo desarrollan en más de un lugar del cuerpo.

Si no se atiende, la infección de la enfermedad de Lyme puede extenderse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso, según los CDC. Esto puede provocar dolor e hinchazón en las articulaciones.

De acuerdo a la Clinica Mayo, el tratamiento estándar para la enfermedad de Lyme en las primeras etapas son los antibióticos orales. Por lo general, se recomienda un curso de 14 a 21 días, pero algunos estudios sugieren que un curso de 10 a 14 días es igualmente efectivo.

Famosos que la padecen

Justin Timberlake

Al final de su gira, Justin Timberlake compartió que padece de esta afección vírica: "Entre otras cosas, he estado luchando contra algunos problemas de salud, y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme, lo que no digo para que te sientas mal por mí, pero para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando detrás de las escenas", dijo.

Timberlake confesó que los síntomas de la enfermedad, entre ellos debilidad física y mental, lo hicieron pensar si debía realizar su gira o no.

"Me enfrenté a una decisión personal. ¿Dejar de hacer giras? O, sigue y averígualo. Decidí que la alegría que actuar me trae supera con creces el estrés fugaz que sentía mi cuerpo. Estoy tan contento de haber seguido adelante", dijo.

Justin Bieber

A inicios de 2020, Justin Bieber reveló que padece la enfermad de Lyme. Lo hizo para responder a quienes lo criticaban por su aspecto físico.

“Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme", escribió en ese entonce el cantante canadiense en su cuenta de Instagram.

AVRIL LAVIGNE

Avril Lavigne.

La cantante Avril Lavigne contrajo la enfermedad en el 2014 y lo hizo público un año después en el programa “Good Morning America”, donde dijo que estuvo a punto de morir, pero tambien afirmó que “hay esperanza”.

Esta enfermedad la mantuvo en cama por cinco meses y llegó a pensar que moriría y lo consideró “el peor momento de su vida”.

"No tenía idea de que la picada de un insecto podía hacer eso. Estuve en cama por cinco meses… Hubo momentos en los que no pude bañarme durante una semana porque no podía estar de pie. Se siente como si absorbieran toda la vida de ti. No podía respirar, hablar, ni mover. Pensé que me estaba muriendo", declaró la canadiense a la revista People.

La artista de pop-punk llegó a pensar que moriría y lo consideró “el peor momento de su vida”: "Acepté la muerte y podía sentir que mi cuerpo se cerraba. Sentía como si me estuviera ahogando", dijo la cantante.

Lavigne de 35 años, es una de las famosas que más ha sufrido por la afección y fundó la Fundación Avril Lavigne, cuyo objetivo es la sensibilización acerca de la enfermedad de Lyme y otras enfermedades y discapacidades graves tanto a pacientes como a cuidadores.

THALÍA

Thalia 2022

La protagonista de las telenovelas “María la del barrio”, “Marimar y María Mercedes, dio a conocer que padecía esta enfermedad hace más de una década e incluso llegó a despedirse de su esposo porque sentía que se iba a morir.

"A los seis meses le dije a mi marido: 'Ven a verme hoy porque este es el último día que estoy de pie y con vida. Siento que voy a morirme ya'. Es que es terrible, no puedes controlar el dolor de ninguna forma”, dijo la actriz en ese momento.

ALEC BALDWIN

El actor estadounidense Alec Baldwin, tío de la esposa de Bieber, padece la enfermedad desde el 2011 y habló de ello en una entrevista con “The New York Times”, donde dijo que y dijo que sus síntomas vuelven cada año: "En la misma época del año, me pongo muy cansado.".

Según People, el actor contó que ha sido mordido por una garrapata en dos ocasiones, la primera de ellas en el año 2000 y la siguiente pocos años más tarde.

RICHARD GERE

Richard Gere/ Foto de Europa Press.

Igualmente, Richard Gere, actor de “Pretty Woman”, se contagió en el 1999 cuando iba a iniciar a grabar la película “Inviernoen nueva York”, razón por la que tuvo que retrasar el rodaje: “Esta es una enfermedad terrible. Sentí como si toda la fuerza se hubiera ido de mi cuerpo. En cuestión de horas apenas podía levantar la cabeza de la almohada".

BELLA HADID

Bella HadidGetty Images via AFP

En una entrevista para la revista “US Weekly”, la modelo Bella Hadid confesó el esfuerzo que hace para subirse a las pasarelas, debido a la enfermedad del Lyme.

“Normalmente me despierto con algún tipo de dolor en los huesos y me tengo que volver a tumbar”, confesó en el 2016. “Me duermo de nuevo hasta las 12 p.m., pero aunque haya dormido 14 horas aún estoy cansada”.

Lo sorprendente es que Yolanda Foster y Anwar Hadid, madre y hermano de la modelo padecen del mismo mal.

KELLY OSBOURNE

Kelly Osbourne,

La cantante Kelly Osbourne, cree que contrajo la enfermedad en el 2004, pero no lo supo hats a una década después y reveló el por qué no lo dijo ene l 2017: “Debido a mi pasado, me hizo ver como el niño que lloraba lobo y mis padres y mi familia y mis amigos siempre lo llaman mi dolor de viaje", explicó. "Y un día tuve un ataque mientras filmaba Fashion Police. Y tuve un ataque de Grand Mal de tres minutos y medio. A través de todas las pruebas que hicieron en el hospital, descubrieron que tenía cicatrices en mi cerebro, por lo que asumieron que había tenido más ataques y no sabía”, dijo la hija Oz Osbourne en “Dr. Oz en The Dr Oz Show”.