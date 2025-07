Justin Timberlake revela que tiene Lyme, una infección bacteriana transmitida por garrapatas

Justin Timberlake reveló que tiene Lyme, una infección bacteriana transmitida por garrapatas infectadas.

Al final de su gira, el artista compartió la noticia este jueves, a pesar de ser una persona bastante reservada, después de reflexionar sobre la situación que estuvo atravesando durante sus conciertos.

"Entre otras cosas, he estado luchando contra algunos problemas de salud, y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme -—lo que no digo para que te sientas mal por mí –— pero para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando detrás de las escenas", dijo.

Timberlake confesó que los síntomas de la enfermedad , entre ellos debilidad física y mental, lo hicieron pensar si debía realizar su gira o no.

"Si has experimentado esta enfermedad o conoces a alguien que lo ha hecho, entonces eres consciente: vivir con esto puede ser implacablemente debilitante, tanto mental como físicamente. Cuando me diagnosticaron por primera vez, me quedé en shock", añadió.

"Me enfrenté a una decisión personal. ¿Dejar de hacer giras? O, sigue y averígualo. Decidí que la alegría que actuar me trae supera con creces el estrés fugaz que sentía mi cuerpo. Estoy tan contento de haber seguido adelante", continuó.

Además de Timberlake, otros famosos han luchado contra la enfermedad, entre ellos Justin Bieber, Shania Twain, Avril Lavigne, Daryl Hall y Kelly Osbourne.