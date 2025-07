Amara La Negra revela que prepara a sus mellizas de 3 años para ser influencers y cantantes

La artista Amara La Negra reveló que desea que sus hijas, Sumajestad Royalty y Sualteza Empress, de 3 años, sigan sus pasos y se dediquen al mundo del entretenimiento.

Según el medio Univision Famosos, la presentadora de origen dominicano ya está preparando a sus mellizas para grabar su primera canción y crear contenido en redes sociales.

"Son muy carismáticas, son bien lindas, no porque las hice yo pero me encantaría que sigan mis pasos. Bueno, mira, la visión ahora es 'content creator', ¿no? Son mellizas, ya todo el mundo, obviamente, las conoce, no solo por ser mis hijas, también por los nombres que han sido muy controversiales, de Sumajestad y Sualteza, entonces me encantaría que ella comiencen de pequeña", explicó Amara.

"Vamos a ir al estudio de grabación, van a grabar su primera canción. Yo les veo esa vena artística a mis hijas", confesó al medio.

Luego de revelar el nombre de las niñas, Amara La Negra tuvo que hacer frente a burlas por el nombre de éstas.

Asimismo, el padre de las menores, Allan de los Santos Mueses también defendió el nombre que ambos escogieron para sus criaturas.

"El nombre de mis hijas, de las hijas de Amara... Señores, atención cada padre o padres, tienen el derecho de criar a sus hijos, ponerle el nombre que quieran y darle de comer lo que quieran o lo que puedan", dijo Allan.