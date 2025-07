Milly Quezada: la reina que no quiere un princeso cuenta todos sus secretos en el amor

Siete años después de la muerte de su esposo, Rafael Vázquez, en 1996, Milly Quezada volvió a darle una oportunidad al amor.

La artista contó durante una entrevista en “El Cuartico”, el podcast de LISTÍN DIARIO, que tuvo “un par de desaciertos” amorosos que, según sus palabras, la hicieron sentir viva otra vez, aunque su amiga y esposa de su mánager Pedro Núñez del Risco, Josefina Frómeta de Núñez, entiende que solo estuvo “enamorada de la noción de estar enamorada”.

Su enamoramiento la hizo limpiar el closet y buscar las piezas que se adaptaran a dicha etapa, tras abandonar el duelo y abrirse a la vida en pareja.

“Al principio yo no podía ver ni una película, yo veía una gente que se besaban, un beso romántico, y yo tenía que apagarla porque era que me daba un dolor porque a mí el que me hacía falta era mi marido, pero después no, después yo me enamoré”, expresó.

“Me gustó la noción de estar enamorada, salir, pero me di una equivocada, en ambas oportunidades, me equivoqué, porque el artista es muy complicado”, admitió con cierta decepción.

Sin embargo, Quezada no descarta estar nuevamente en una relación con un hombre realizado, que tenga sus hijos y entienda su rutina de vida y su carrera artística.

“Yo lo que quiero es que me comprenda, que nos reíamos de nuestras estupideces. Porque es difícil que me crean que yo no quiero un castillo, yo no quiero un caballo blanco, yo no quiero nada de eso, yo quiero sentarme en un quiosco con una persona que me haga reír”, explicó.

Video Milly Quezada: “Los hombres son incapaces de ser fieles por naturaleza” #ElCuartico



Durante los dos noviazgos que vivió en los 29 años que tiene de viudez, la cantante mantuvo en privado esos detalles personales que hasta el momento era un absoluto secreto, por lo que cree que las informaciones sobre parejas famosas son filtradas voluntariamente.

“Yo tenía mucho cuidado de eso y soy de las que creo que todo lo que trasciende entre comillas es producido, trabajado, es tirado”, dijo durante su conversación en el podcast “El Cuartico” de Listín Diario.

Asimismo, afirmó que se sentía paranoica cuando salía a algún restaurante con su entonces pareja, quien cuestionaba su popularidad.

Señaló una ocasión cuando los cocineros del restaurante donde se encontraba “acaramelada” con su novio la esperaron para tomarse fotos con ella “porque todos eran dominicanos”.

Otro momento que Milly Quezada recordó de su etapa como novia fue cuando uno de esos hombres, a quienes evitó identificar, le dio su primer beso.

“Cuando ese hombre me besó, que me gustó, yo pensaba como que ya, y ese hombre me depositó un beso que yo me sentí viva, o sea que yo podía ser yo, o sea que yo no te puedo describir, yo estaba muerta porque morí con Rafael, y yo esperaba como que iba a ser un proceso”, indicó.

SU IDEA SOBRE LA FIDELIDAD

Milly Quezada descubrió un lado autónomo con la muerte de su esposo Rafael, quien se ocupó de la administración de su orquesta y su hogar en 20 años de casados, y comenzó a valorar el tiempo de pareja en armonía.

“Uno no lo toma en cuenta, como uno dice, hasta que lo pierde”, comentó.

A pesar de que trabajaba y convivía todo el día con su esposo, la merenguera no negó que en su matrimonio hubo infidelidades y aseguró que es parte de la naturaleza del sexo masculino.

“Yo no celaba a mi marido, porque mi marido era el mánager, él viajaba mucho, ¿si me pegó cuernos? Sí, señores me pegó, los hombres todos pegan cuernos”, mencionó.

“Los hombres pegan cuernos, olvídense, que los hombres son incapaces de ser fieles por naturaleza, macho, animal, no sé”, añadió.

En su análisis sobre la fidelidad masculina, Quezada destacó que hay hombres que pueden decidir ser fieles por sus creencias religiosas, pero sus hormonas pueden impedir que lo hagan.

No se considera inalcanzable: “La felicidad que un hombre le va a proveer a una mujer no tiene nada que ver con su estatus social o económico, pudiera ser por cuestión de fe pero qué difícil es tú estar con un hombre que crea en vudú o que no crea en nada, eso es muy difícil. Hay cosas y la biblia dice que no busques un yugo desigual”.